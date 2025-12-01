Gli alunni della Scuola Media di S. Lucia del Mela si ritrovano dopo 40 anni

Gli alunni facenti parte delle classi 1983/1985 della Scuola Media “Pasquale Galluzzi” di S. Lucia del Mela si sono ritrovati dopo 40 anni, sabato 29 novembre 2025.

La reunion, tenutasi presso un noto ristorante di S. Lucia del Mela, è stata un’occasione in cui tutti i partecipanti hanno potuto passare una bella serata in un clima di felicità, derivata non solo dall’essersi ritrovati dopo tanti anni, ma soprattutto dal ripercorrere momenti passati di un’età “priva di pensieri e di tecnologie moderne”.

A partecipare alla serata non solo gli alunni, alcuni dei quali arrivati anche dal Friuli, ma anche il “mitico” professore Pippo Russo, soprannominato scherzosamente dagli studenti “sceriffo”.

I partecipanti

Sono stati 20 gli alunni presenti alla serata: