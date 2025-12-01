Dalla formazione alla competizione: successo per la gara di agility della Dog Obedience Society

La Dog Obedience Society di Barcellona Pozzo di Gotto, centro specializzato nell’educazione cinofila e nella gestione dei comportamenti problematici, ha promosso una gara di agility che ha visto protagonisti numerosi corsisti.

Molti di loro, inizialmente iscritti per affrontare difficoltà comportamentali dei propri cani o per educare al meglio un cucciolo appena arrivato in famiglia, hanno scoperto lungo il percorso un modo nuovo e più coinvolgente di vivere la relazione con il proprio animale.

Grazie alle attività proposte dal centro, i proprietari hanno potuto sperimentare discipline sportive che richiedono preparazione, impegno e sintonia con il proprio cane. L’agility, in particolare, si è rivelata un’occasione per trasformare il percorso educativo in un’esperienza dinamica e appassionante, capace di rafforzare il legame tra cane e conduttore e di aprire la strada a nuove sfide sportive.