Barcellona, la sintesi politica: Mamì, Torre e Scolaro spiegano come è nato l’accordo sui 226mila euro

Dopo l’approvazione della variazione di bilancio da 226mila euro — che finanzia manutenzioni, PalAlberti e scuola Ettore Majorana — il dibattito politico a Barcellona Pozzo di Gotto non si ferma. A intervenire sono state le opposizioni, in particolare Antonio Dario Mamì del movimento Città Aperta, Ilenia Torre di Barcellona Pozzo di Gotto in Comune e la consigliera Melangela Scolaro, che hanno ricostruito ruolo e responsabilità delle opposizioni nella nascita dell’accordo finale.

Mamì (Città Aperta): “Fondamentale il nostro contributo per il finanziamento al PalAlberti”

Antonio Dario Mamì ha descritto nel dettaglio le fasi che hanno portato alla mediazione, sottolineando come la svolta sia arrivata grazie alla sua proposta:

“La mediazione è stata raggiunta perché ho presentato una proposta che ieri, in una riunione concitata, non era stata accolta. Oggi, invece, i consiglieri hanno compreso meglio il contenuto e la bozza di accordo iniziale è diventata quella finale, condivisa da tutti. I 100mila euro per il PalAlberti, i 10mila per la Ettore Majorana e il resto suddiviso sulle esigenze manifestate dall’Amministrazione nascono da lì.”

Mamì rivendica un ruolo determinante:

“Il nostro intervento è stato importante: senza questo contributo, l’accordo sarebbe stato molto difficile da raggiungere. Ho stimolato il dialogo, ho chiesto la riunione dei consiglieri e oggi il mio emendamento è stato il punto che ha permesso l’intesa. Sono soddisfatto perché questi fondi consentiranno sia interventi diffusi di manutenzione, sia operazioni decisive su due luoghi simbolo della città.”

Il referente di Città Aperta evidenzia il rischio concreto che l’impianto sportivo venisse chiuso:

“Sul PalAlberti serviva un intervento immediato, altrimenti la squadra avrebbe potuto trasferirsi in un’altra città, con grave danno per Barcellona. Parallelamente, con lo stanziamento per la scuola Ettore Maiorana si avvia un percorso che permetterà la riapertura degli spazi e la ripresa delle attività didattiche. Sport e cultura: due pilastri per i nostri giovani.”

Torre: “Il buon senso ha prevalso. Senza quella scelta, oggi niente manutenzioni e niente fondi per il PalAlberti”

La consigliera Ilenia Torre rivendica il ruolo decisivo avuto nella penultima seduta consiliare, quando la delibera rischiava di decadere:

“Se oggi siamo riusciti ad adottare la variazione di bilancio lo dobbiamo al senso di responsabilità di chi, durante la penultima seduta, ha scelto il buon senso invece dell’arroganza. Se giovedì sera qualcuno non avesse abbandonato l’aula permettendo di rimettere la delibera in votazione entro il 30 novembre, oggi non avremmo potuto dare alcuna speranza di manutenzione alle strutture comunali, compreso il PalAlberti.”

Torre rivendica con chiarezza il peso politico della sua scelta:

“Che io sia stata l’ago della bilancia è fuori discussione. Chi continua a non capire che l’interesse della città viene prima dei conflitti di partito dovrebbe farsi un’analisi di coscienza. Alle provocazioni preferisco i fatti: oggi PalAlberti, Biblioteca e altre strutture hanno una nuova prospettiva. Verba volant, facta manent.”

Scolaro: “Opposizioni responsabili, sindaco assente. Priorità alle emergenze del PalAlberti”

La consigliera Melangela Scolaro sottolinea come l’accordo finale rappresenti un punto di equilibrio raggiunto grazie al senso di responsabilità delle opposizioni:

“Abbiamo voluto trovare una sintesi nell’interesse della città. Di fronte ai plurimi frazionamenti proposti inizialmente, abbiamo chiesto di concentrare le risorse sulle condizioni disastrose del PalAlberti, che rischia a gennaio la revoca dell’agibilità, con un danno enorme anche d’immagine.”

Scolaro ricorda la proposta originaria, bocciata dalla maggioranza:

“Il primo emendamento prevedeva 125mila euro per il PalAlberti e 50mila per la scuola Maiorana. È stato bocciato, ma le opposizioni hanno continuato a lavorare: i 100mila euro per il PalAlberti, i 10mila per la progettazione della scuola e circa 90mila per le manutenzioni sono diventati il punto di equilibrio.”

La consigliera non risparmia critiche:

“La somma per il PalAlberti, se ben spesa, permette di evitare i rischi più imminenti, anche se servirà un intervento più ampio. La responsabilità delle opposizioni — spesso tacciate di intransigenza — ha consentito un’azione immediata in un momento delicato e nella totale assenza del Sindaco: una circostanza gravissima e mortificante.”

Con queste dichiarazioni, il clima politico resta acceso, ma tutti concordano su un punto: il finanziamento approvato rappresenta un passaggio cruciale per la sicurezza, la continuità delle attività sportive e la riapertura degli spazi educativi della città.