Barcellona: il Consiglio stanzia 226mila euro per la Città

226mila euro per scuole, impianti sportivi e manutenzioni urbane.



È terminato pochi minuti fa il Consiglio Straordinario dell’Amministrazione barcellonese che, dal giovedì, è proseguito ieri ed oggi in seduta straordinaria.

Gli amministratori della Città del Longano hanno approvato una importante variazione di bilancio nell’ultima seduta utile.



La variazione di bilancio assegna 226mila euro a interventi strategici di manutenzione, sicurezza e riqualificazione urbana. Una delibera arrivata sul filo di lana — essendo l’ultimo giorno consentito per modifiche al bilancio, salvo casi eccezionali — e resa possibile grazie a un lavoro serrato di mediazione politica.

La proposta è stata presentata dall’Assessore al bilancio Pasquale Tramontana, con il supporto operativo del vicesindaco Nicola Barbera e dell’assessore alla Manutenzione Carmelo Pirri, che hanno seguito passo dopo passo la definizione delle priorità e la copertura finanziaria degli interventi.

La ripartizione dei fondi: focus su PalAlberti, scuole e infrastrutture

La variazione stanzia risorse in diversi ambiti chiave della città:

100mila euro per il PalAlberti , necessari a interventi urgenti per garantire piena funzionalità all’impianto sportivo più importante del territorio.

10mila euro per la scuola Maiorana , destinati a manutenzioni e miglioramenti strutturali.

30mila euro per la rete fognaria , per risolvere criticità emerse soprattutto in alcune aree periferiche.

20mila euro per il sistema idrico–acquedotto , finalizzati a manutenzioni e ripristini della rete.

10mila euro per il verde pubblico , per potenziare gli interventi di decoro e cura delle aree verdi.

30mila euro per strade e illuminazione , con particolare attenzione alle arterie più trafficate.

10mila euro per edifici pubblici , destinati a manutenzioni ordinarie e adeguamenti.

16mila euro per la segnaletica stradale, cifra introdotta tramite un emendamento specifico.

200mila euro per le manutenzioni ordinarie + 26mila euro emendati

Il pacchetto originario prevedeva 200mila euro dedicati alle manutenzioni ordinarie. Nel corso della discussione in aula, è stato poi approvato un emendamento da 26mila euro volto a rafforzare il capitolo riguardante la segnaletica stradale, tema particolarmente sentito per la sicurezza dei cittadini.

“Un grande lavoro di mediazione”

Dall’Amministrazione, in particolare Tramontana, Barbera, Pirri e il Presidente del Consiglio Angelo Paride Pino, sottolineano come l’approvazione della delibera sia stata possibile grazie a un “grande lavoro di mediazione”, condotto con totale dedizione per garantire interventi immediatamente cantierabili e rispondenti alle reali esigenze della città. Il vicesindaco Barbera e l’assessore Pirri hanno coordinato le verifiche tecniche e l’assessore Tramontana ha gestito il dialogo politico che ha permesso di chiudere la variazione entro i tempi imposti dalla normativa.

Con l’approvazione di questo pacchetto di interventi, Barcellona Pozzo di Gotto si prepara ora ad avviare una serie di lavori destinati a migliorare infrastrutture, sicurezza e decoro urbano, offrendo risposte concrete alla cittadinanza.