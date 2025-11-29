Sono entrati ufficialmente in servizio i 24 nuovi Carabinieri assegnati nei giorni scorsi ai vari Reparti del Comando Provinciale di Messina, con l’obiettivo di potenziare il controllo del territorio e rafforzare la presenza dell’Arma nei centri più esposti alle criticità operative.

Il contingente è composto da 3 Marescialli e 21 Carabinieri, tra cui 8 giovani militari alla loro prima sede di servizio, direttamente impiegati dopo aver completato i corsi di formazione di base. Tutti accomunati dallo spirito di servizio che contraddistingue l’Arma dei Carabinieri, sono destinati a consolidare l’attività delle Stazioni Carabinieri che presidiano l’ampia e complessa area della provincia messinese.

Rafforzati i presìdi nei centri più esposti della provincia

La scelta delle destinazioni non è casuale: i nuovi militari sono stati assegnati a realtà operative particolarmente impegnative, che comprendono tanto le aree urbane del capoluogo – come il quartiere Giostra – quanto i centri più periferici e isolati dei Nebrodi e della zona tirrenica.

Fra le sedi interessate figurano:

Cesarò, Mistretta, Capizzi, Furnari, Caronia, Barcellona Pozzo di Gotto e Capo d’Orlando.

In questi territori, la presenza costante dell’Arma riveste un ruolo strategico per:

la prevenzione dei reati ,

il mantenimento dell’ordine pubblico ,

la rassicurazione sociale ,

il contatto diretto con la cittadinanza, considerato da sempre un elemento centrale dell’azione dei Carabinieri.

Il Colonnello Arcidiacono accoglie i nuovi militari

Questa mattina i neo assegnati sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina, Colonnello Lucio Arcidiacono, che ha illustrato loro le specificità dei territori in cui saranno impiegati e l’importanza del rapporto con i cittadini.

Il Colonnello ha sottolineato come il dialogo con la popolazione resti uno strumento fondamentale per consolidare la fiducia che i cittadini nutrono nei confronti dell’Arma e per garantire interventi sempre più efficaci e aderenti alle reali esigenze dei territori.

Un potenziamento pianificato per garantire maggiore sicurezza

L’arrivo di questi 24 nuovi Carabinieri è il risultato di una pianificazione accurata e di un’analisi costante degli scenari operativi in cui l’Arma è chiamata a intervenire. L’obiettivo è quello di assicurare un controllo del territorio sempre più efficiente, mirato e capace di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità.

Il potenziamento dei presìdi dell’Arma nella provincia di Messina rappresenta dunque un segnale importante per la sicurezza dei cittadini e per la tutela delle comunità, soprattutto in quelle aree dove la presenza istituzionale si traduce in un presidio di legalità e di vicinanza concreta alla popolazione.