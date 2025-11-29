Luca Ward al Teatro Mandanici con “Il talento di essere tutti e nessuno”, sabato 6 dicembre ore 21:00

Luca Ward porta al Teatro Mandanici “Il talento di essere tutti e nessuno”, un one man show intimo e coinvolgente in cui voce, ricordi, ironia e partecipazione del pubblico si intrecciano in un viaggio emozionante attraverso la sua vita e la sua carriera. Un’esperienza unica con una delle voci più amate d’Italia.

Il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) accoglie una delle voci più iconiche e amate del panorama italiano: Luca Ward, protagonista del suo sorprendente e intimo spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno”.

Ward, che negli anni ha prestato la sua voce a star internazionali come Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson, ha accompagnato intere generazioni attraverso film cult come Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatore. Nel suo nuovo one man show, l’artista si racconta senza filtri, alternando ironia, emozione e poesia. Marinaio, attrezzista, motociclista, padre, uomo, attore: Ward è stato “tutti, nessuno e centomila”, e sul palco porta ogni sfumatura del suo straordinario percorso umano e professionale.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Luca Vecchi con musiche di Jonis Bascir, accompagna il pubblico in un viaggio personale e collettivo, fatto di mare, ricordi, lavoro sulla voce, aneddoti di vita e confessioni profonde.

Grazie a retroproiezioni, monologhi, poesie, esercizi vocali condivisi e momenti di interazione diretta con alcuni spettatori, la serata si trasforma in una vera esperienza partecipata, in cui “il naufragar è dolce” nella voce avvolgente del suo protagonista.

Uno spettacolo che unisce nostalgia, divertimento, tecnica e cuore, capace di coinvolgere ogni spettatore fino a sentirsi, insieme a Luca: uno, nessuno e centomila.

I biglietti sono disponibili a partire da 18 euro

Prevendite online a questo link: https://mandanici.organizzatori.18tickets.it/event/46629

È ancora possibile abbonarsi a tutta la stagione 2025/26. Le due tipologie disponibili prevedono la formula con 9 spettacoli (Platea 3ª settore euro €130, Platea 2ª settore euro €160, Platea 1ª settore euro €190, Parterre euro €220) e con 6 spettacoli (Platea 3ª settore euro €90, Platea 2ª settore euro €120, Platea 1ª settore euro €150, Parterre euro €180).

Il botteghino del Teatro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 90:30 alle ore 12:30.

Per informazioni e abbonamenti, è possibile consultare i numeri:

Teatro Mandanici 331 6703392

Associazione Olimpo 335 457082

AS Events Italia 393 5251223