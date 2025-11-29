Intitolazione della via Manganelli alla Beata Maddalena Morano a conclusione dell’anno giubilare per la presenza delle FMA a Barcellona

Oggi, in occasione della conclusione dell’anno giubilare per la presenza delle FMA a Barcellona, alle 17 ci sarà la scopertura di una targa commemorativa e l’intitolazione della via Manganelli alla Beata Maddalena Caterina Morano. Di seguito, alle 17.30, inizierà un pellegrinaggio presso la Basilica minore di San Sebastiano, dove alle 18 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da sua Eccellenza Monsignor Cesare Di Pietro.

Le figlie di Maria Ausilitarice sono presenti a Barcellona Pozzo di Gotto dal 1899, per volere dell”amministrazione del tempo, che affidò loro la cura e il servizio alle giovani e ai bambini, in un periodo in cui nei ceti popolari si vivevano difficoltà economiche e sociali. Da quel momento è iniziato un servizio lungo 125 anni a favore dei giovani, a partire dalla scuola dell’infanzia alle prime classi della scuola primaria a quelle di ricamo e di cucito, dalla cura degli orfani alla formazione professionale degli adolescenti, dall’istituzione di comunità alloggio al mondo dello sport. Centoventicinque anni di servizio voluto da Maddalena Morano, che ha inaugurato la presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Barcellona.

Il Giubileo di quest’anno ha riportato l’attenzione ai giovani, ai processi educativi, alla necessità di costruire nuovi orizzonti, facendo riflettere molti su quanto gli adulti possono e devono fare per accompagnare il loro futuro.