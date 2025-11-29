Convegno al parco La Rosa su “Formazione, sviluppo, caratteristiche architettoniche ed evoluzione urbanistica della città di Barcellona”

Stamattina, presso l’Auditorium Maggiore La Rosa, prendendo spunto dal trentennale della pubblicazione di un Quaderno dell’Ordine degli Architetti, pubblicato esattamente nel novembre del 1995, dal titolo “Formazione, sviluppo, caratteristiche architettoniche ed evoluzione urbanistica della città di Barcellona Pozzo di Gotto”, scritto dagli architetti Giuseppe Caruso, Marcello Crinò e Giovanni Pantano, si è parlato di temi attorno al recupero dell’identità e alla prospettiva di rigenerazione urbana. Il Quaderno è stato un lavoro pionieristico, in un’epoca in cui non c’era ancora la piena consapevolezza dei beni culturali della nostra città, e parliamo di beni architettonici ma anche di beni produttivi dal valore etno-antropologico. Beni che poi sono stati attenzionati dai progettisti del Piano Regolatore Generale, tanto da allegare al Piano ben 689 schede della Soprintendenza.

Il convegno al Parco Maggiore La Rosa

Dopo i saluti degli architetti Antonino Milone e Giovanni Lazzari, rispettivamente Vice Presidente e Presidente dell’Ordine, l’intervento del Sindaco Pinuccio Calabrò, e di Salvatore Settineri per conto della Fondazione degli Architetti del Mediterraneo, sono intervenuti i tre autori Giuseppe Caruso, Marcello Crinò e Giovanni Pantano. Hanno illustrato e spiegato le ragioni della realizzazione di questo lavoro che ha lasciato il segno, tanto che partendo da esso sono state avviate parecchie ricerche sul territorio, come tesi di laurea e pubblicazioni varie. Sono seguite le conclusioni dell’architetto Giueppe Fera, già docente di urbanistica all’Università di Reggio Calabria, che ha evidenziato la centralità del Comprensorio di Barcellona e Milazzo in una logica di sviluppo territoriale legata all’incentivazione del ruolo produttivo. In conclusione si è aperto un ampio dibattito sulle problematiche dello sviluppo della città e del territorio, anche in relazione alla Città Metropolitana. Nel corso del dibattito sono intervenuti anche gli architetti Toni Raimondo e Santino Nastasi.