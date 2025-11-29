Barcellona, si conclude il Giubileo dei 125 anni di presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice

Si conclude oggi, 29 novembre, il Giubileo per i 125 anni di presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) a Barcellona Pozzo di Gotto: un cammino di memoria, gratitudine e rinnovato impegno verso le giovani generazioni.

La presenza delle FMA nella città affonda le sue radici nel 1899, quando l’amministrazione dell’epoca scelse di affidare alle suore salesiane un compito delicato e necessario: prendersi cura delle giovani e dei bambini dei ceti popolari, in un contesto segnato da forti difficoltà sociali ed economiche. L’apertura dell’oratorio e della scuola segnerà fin da subito un successo straordinario, ponendo le basi per un servizio educativo lungo oltre un secolo.

125 anni al servizio del territorio e dei giovani

Nel corso dei decenni la comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice ha saputo adattarsi ai bisogni del territorio, attraversando stagioni storiche diverse e offrendo servizi sempre nuovi:

dalla scuola dell’infanzia alle prime classi della scuola ,

dalla scuola di ricamo e di cucito alla cura delle orfane ,

dall’ oratorio alla formazione professionale ,

fino alla comunità alloggio, al mondo dello sport associativo e ai più recenti cammini educativi e pastorali.

Un impegno costante, animato dal desiderio di ascoltare i giovani, accompagnarli e offrire opportunità concrete di crescita: un servizio reso possibile grazie alla visione e alla dedizione di Beata Maddalena Morano, che avviò la presenza delle FMA in città, vivendo personalmente a Barcellona e lasciando un segno profondo nella comunità.

Oggi la città la ricorda attraverso via Beata Maddalena Morano, dove ancora insiste l’oratorio delle FMA, e la riconosce come patrona delle catechiste e degli educatori della diocesi di Messina.

Un Giubileo che apre nuovi orizzonti

Il Giubileo dei 125 anni non è stato soltanto un anniversario celebrativo, ma un’occasione preziosa per riflettere sul presente e sul futuro: sull’attenzione che occorre riservare ai giovani, sui processi educativi necessari per costruire nuovi orizzonti, e sulla responsabilità degli adulti nell’accompagnare il futuro a divenire.

Un secolo e un quarto di storia non si chiude: si trasforma.

E la città di Barcellona Pozzo di Gotto, insieme alle Figlie di Maria Ausiliatrice, guarda avanti con gratitudine e speranza.