Barcellona, al “Valli” la sintesi della Notte del Liceo Classico

Fra momenti di rievocazione e programmazione, l’Aula Magna del Liceo Classico “Luigi Valli” ieri si è resa teatro della sintesi dell’XI edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, momento di incontro tra cultura classica e nuove generazioni.

Ieri pomeriggio, 28 novembre, dalle 16:00 alle 18:00, ha avuto luogo la sintesi della manifestazione nazionale – nata dall’idea di Rocco Schembra – che dal 2014/15 coinvolge studenti e docenti dei licei classici di tutta Italia. Sono stati 400 nella scorsa edizione i licei italiani che hanno aderito, insieme ad una ventina di istituti all’estero.

All’evento, rivolto alla cittadinanza e agli Istituti Comprensivi del territorio, hanno preso parte tutte le classi del liceo, impegnate in diverse performances.

“Mediterraneo/Mediterranei: mare in mezzo alle terre – terre in mezzo al mare”

Il tema dell’edizione precedente, svoltasi il 4 aprile scorso e oggetto di sintesi, è stato “Mediterraneo/Mediterranei: mare in mezzo alle terre – terre in mezzo al mare”.

Il mare diventa simbolo non solo di un viaggio, fisico e soprattutto spirituale, ma anche di speranza per un futuro migliore. Si tratta di un topos letterario che ha ispirato i più grandi pensatori e autori del mondo antico, moderno e contemporaneo.

Il mare: viaggio e speranze

Studenti e studentesse hanno portato in scena importanti momenti di riflessione con al centro il tema del Mediterraneo, mostrando l’approccio multidisciplinare della Notte Nazionale del Liceo Classico e l’importanza rivolta alla valorizzazione dei talenti di ciascuno studente.

Accanto ad esibizioni canore, intermezzi musicali e rappresentazioni danzanti, non è mancato un orientamento digitale e multilinguistico, con il poster digitale “Myths of Mediterranean sea”, risultato in una presentazione che ha unito le competenze d’utilizzo di tool digitali alla padronanza della lingua inglese.

Per quanto riguarda il nodo di collegamento alla tradizione classica, nella presentazione “Le parole del mare”, gli alunni hanno illustrato i termini usati per indicare il mare in greco antico e latino, con i relativi significati simbolici e legami con il contesto e il mito. Un intervento che ha dimostrato come greco e latino non siano lontani da noi, ma più vicini di quanto possiamo pensare.

Il mare come topos nella letteratura è stato, poi, protagonista della presentazione “Mediterraneo: un mare di poesia” e dei successivi interventi con un focus sui poemi epici: l’Odissea (“Le tappe del viaggio di Odisseo”), le Argonautiche, l’Eneide virgiliana (“Enea, iactatus ab undis”).

Una menzione a parte è doverosa per l’attenzione dedicata alle donne viaggiatrici. Penelope, nella rappresentazione teatrale “L’ODisseA è… DOnnA“ – spettacolo vincitore di diversi premi – è una donna che sfida il mare per salvare se stessa.

Una storia vecchia di mille anni riportata ai giorni nostri, messa in scena tramite “Donne, migranti, profughe … da Eschilo ai giorni nostri” (tratto dalle “Supplici”), ci dimostra la vicinanza con l’antichità e il valore ancora oggi attuale di tematiche come la violenza, il viaggio e la fuga in cerca di speranze migliori, spesso infrante dallo stesso Mediterraneo.

“Homo sum”: la XII edizione e il Pomeriggio del Classico

“I nostri giovani rappresentano la linfa vitale del domani. Ci teniamo a sottolineare la modernità di questa scuola, al di là dei luoghi comuni: il liceo classico rappresenta le radici della cultura e le ali del domani”, ha affermato Claudio Rosanova, vicepreside dell’I.I.S. Medi, esprimendo grande entusiasmo per l’evento.

E proprio sull’onda di tale evento, è stata presentata la nuova edizione della NNLC, che avrà luogo il prossimo 27 marzo. Il nuovo tema è “Homo Sum” ed ha l’obiettivo di mettere in luce l’attualità del valore dell’humanitas degli antichi.

La novità dell’evento risiede nella possibilità di partecipazione attiva da parte degli Istituti Comprensivi, in un’iniziativa intitolata il Pomeriggio del Classico. Si tratta di un evento che nasce a margine della Notte Nazionale del Liceo Classico e che si svolge in contemporanea negli Istituti di Istruzione secondaria di primo grado di tutta Italia. Esso ha come finalità di ampliare la diffusione e la conoscenza del mondo classico (greco e latino) tra le generazioni dei giovanissimi, creando un ponte concreto di collaborazione tra scuole e un sistema di visibilità e rete.