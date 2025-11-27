Rodì Milici: il SAI in prima linea contro la violenza sulle donne

La mattina del 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il SAI di Rodi Milici – gestito dalla Cooperativa Sociale Badia Grande – ha promosso un importante momento di sensibilizzazione dedicato alla prevenzione degli abusi e al sostegno delle vittime, dal titolo “Uniti contro le violenze”.

Il SAI e tutti i suoi operatori si schierano in prima linea contro la violenza di genere, un tema che l’equipe multidisciplinare, che ogni giorno affianca gli ospiti del progetto di accoglienza, si trova spesso a dover affrontare, soprattutto affiancando e sostenendo numerose donne.

Il valore simbolico del 25 novembre e le testimonianze

All’evento era presente anche il sindaco di Rodì, dott. Eugenio Aliberti, il quale ha sottolineato l’importanza e il profondo valore del 25 dicembre.

A seguire, l’assistente sociale del SAI, dottoressa Nancy Marchetta, ha raccontato delle violenze e dei maltrattamenti subiti dalle donne migranti ospitate nel progetto di accoglienza, raccogliendo testimonianze ed esperienze autentiche, evidenziando i diversi tipi di abuso subiti.

Normativa e prevenzione

Un approfondimento sulla normativa italiana è stato illustrato dalla dott.ssa Dora Esposito, Sostituto Procuratore della Procura di Barcellona P.G. e dall’Ispettore Antonio Di Santo.

Entrambi si sono rivolti soprattutto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado “G. Martino”, all’Istituto paritario professionale Alberghiero e agli ospiti del SAI, al fine di aumentare la loro consapevolezza sul tema ed invitare tutti a non temere di segnalare qualsiasi comportamento anomalo, anche se apparentemente banale.

Il messaggio veicolato è chiaro: professori, educatori, operatori, forze dell’ordine saranno sempre al loro fianco.

Presenti all’evento anche l’associazione Anima, prevalentemente costituita da donne, e l’assessore dott.ssa Sabrina Coppolino.

Il SAI di Rodi Milici rinnova così il proprio impegno contro ogni forma di violenza, ribadendo che nessuna vittima è sola, indipendentemente da età, provenienza o nazionalità.