Le classi terze dell’I.C. “Bastiano Genovese” vincono il contest “Stop alle dipendenze: il coraggio della libertà”

Grande entusiasmo all’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese” per la vittoria ottenuta al contest “Stop alle dipendenze: il coraggio della libertà”, iniziativa inserita all’interno del progetto “@Lab_school. Azioni a contrasto e prevenzione delle dipendenze.”

L’iniziativa ha coinvolto scuole di tutta la provincia, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, responsabilità e stili di vita sani. La premiazione si è svolta al Teatro Mandanici di Barcellona P.G. alla presenza del Provveditore agli Studi di Messina e diverse autorità politiche e militari della città.

Alla competizione hanno partecipato ben 33 Istituti tra scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, rendendo il risultato delle classi terze ancora più significativo. Diverse le tipologie e i contenuti che i ragazzi hanno potuto creare:

elaborati multimediali (video o podcast);

elaborati grafici (infografiche digitali, fumetti, poster digitale e opere pittoriche);

performance artistiche (musica, danza, teatro).

Relativamente alla categoria della scuola Secondaria di II Grado, le classi terze dell’I.C. “Bastiano Genovese” hanno conquistato la giuria con un fumetto digitale originale ambientato nella loro cittadina: una storia viva e attuale in cui i protagonisti affrontano le difficoltà legate alle dipendenze, trovando nell’amicizia la forza per reagire e scegliere percorsi di libertà.

La cerimonia è stata impreziosita da una performance artistica molto suggestiva: “Trecentogrammi”, l’opera di pittura sonora dell’artista Igor Scalisi Palminteri accompagnato dalle musiche di Angelo Sicurella.

Questa vittoria rappresenta un importante traguardo: l’I.C. “Bastiano Genovese” rappresenterà il territorio alla manifestazione regionale di Palermo, in programma il 16 dicembre. I ragazzi avranno l’opportunità di presentare nuovamente il loro lavoro e confrontarsi con coetanei provenienti da tutta la Sicilia.

Un riconoscimento che riempie di orgoglio l’intera comunità scolastica e conferma quanto la creatività e la partecipazione attiva dei giovani possano essere potenti strumenti per costruire consapevolezza.