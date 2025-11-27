Il “Valli” si prepara per la sintesi della Notte Nazionale del Liceo Classico

Il Liceo Classico “Valli” dell’I.I.S. Medi di Barcellona P.G., che negli anni ha partecipato con successo alla Notte Nazionale del Liceo Classico, presenterà alla cittadinanza e in particolare agli studenti degli istituti comprensivi del territorio, una sintesi dell’XI edizione. L’evento si terrà venerdì 28 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, nell’Aula Magna del Liceo Classico.

La Notte Nazionale del Liceo Classico, svoltasi il 4 aprile 2025, ha coinvolto quasi 400 licei classici sul territorio nazionale, in una serata dedicata alla riscoperta dei classici e alla valorizzazione del loro ruolo nella formazione contemporanea.

Il tema dell’evento

Il tema scelto, “Mediterraneo/Mediterranei: mare in mezzo alle terre – terre in mezzo al mare”, è stato declinato in una serie di performances:

lettura di testi classici;

rappresentazioni teatrali;

conferenze tematiche;

lavori di scrittura creativa;

letture drammatizzate;

brani eseguiti dal vivo al pianoforte;

canzoni sul tema.

L’iniziativa, nata nel 2014/15 da un’idea del docente Rocco Schembra, è diventata un appuntamento fisso per migliaia di studenti e insegnanti, con l’obiettivo di dimostrare come lo studio del greco e del latino sia uno strumento indispensabile per comprendere il presente e formare un pensiero critico.

Quest’anno un’importante novità riguarda gli Istituti Comprensivi, che avranno la possibilità di iscriversi al Pomeriggio del Classico, che si terrà in concomitanza alla XII edizione della Notte del Liceo Classico, il 27 marzo 2027. L’idea è quella di una profusione di cultura classica che possa caratterizzare i curricula scolastici.