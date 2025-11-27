Barcellona: incendio di vaste dimensioni in Via Amendola, nessun ferito

Un violento incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi in un edificio a tre piani situato in via Amendola, a Barcellona Pozzo di Gotto. Le fiamme, in pochi minuti, hanno avvolto l’ultimo piano della palazzina, distruggendolo completamente.

Fortunatamente non si registrano feriti. Gli occupanti dell’abitazione, una giovane famiglia con una bambina di tre anni, infatti, sono riusciti a mettersi in salvo prima che il rogo avesse la meglio sulla struttura.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Messina, supportate dal distaccamento di Milazzo. Le operazioni di spegnimento, rese complesse dalle alte temperature e dall’intensità del fuoco, sono proseguite a lungo fino alla completa messa in sicurezza dell’area.

In corso gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio.