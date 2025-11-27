Barcellona, il Rotary Club organizza “The best interest of the child”

In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto organizza un incontro pubblico dal titolo “The best interest of the child”.

L’evento si terrà domani, 28 novembre, alle ore 09:30 presso l’Auditorium del Parco Maggiore La Rosa, con la partecipazione delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado della città.

Un momento di confronto sul benessere e la tutela dei minori

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di avviare una riflessione ed un confronto con gli esperti del settore su un argomento di primaria importanza, come quello dell’interesse superiore del minore. Fine ultimo è quello di diffondere una cultura del rispetto, della protezione e della valorizzazione dei più giovani.

Il convegno – organizzato dal Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto, in collaborazione con il Comune di Barcellona P.G., SSD Barcellona Basket, AIGA Sezione di Barcellona P.G. e Cammino (Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie) – riunirà diverse professionalità, offrendo un momento formativo rivolto in particolare ai giovani e agli operatori del settore.

Saluti istituzionali: le autorità presenti

Ad aprire i lavori saranno:

Dott. Nicolò Mazzeo – Presidente Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto;

– Presidente Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto; Avv. Calogero Pisana – Presidente AIGA, sezione di Barcellona Pozzo di Gotto;

– Presidente AIGA, sezione di Barcellona Pozzo di Gotto; Ass. Angelita Pino – Assessora a Cultura, Eventi, Teatro e Pari Opportunità;

– Assessora a Cultura, Eventi, Teatro e Pari Opportunità; Ass. Roberto Molino – Assessore ai Servizi Sociali, Politiche Giovanili e Sport.

Tra tutela legale, benessere psicologico e disagio giovanile

Il programma prevede gli interventi di esperti di primo piano nel campo della tutela dei minori: