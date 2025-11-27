Barcellona, I.I.S Medi celebra 25 novembre: giornata di impegno contro la violenza di genere

L’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto, guidato dalla Dirigente Ester Elide Lemmo, ha celebrato la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dedicando l’intera mattinata del 25 novembre a momenti di riflessione, confronto e partecipazione attiva, coinvolgendo studenti e docenti in una serie di iniziative diffuse nei vari plessi.

La partecipazione alla manifestazione comunale

Le classi 5AC, 5BC e 5CS hanno preso parte alla manifestazione organizzata dal Comune presso la Panchina Rossa e la Scalinata dell’Arte. Gli studenti hanno contribuito alla realizzazione della “Scalinata della Gentilezza”, decorando i gradini con parole e messaggi dedicati al rispetto e alla non-violenza. Non sono mancati i momenti simbolici: fiori, luci e sassi rossi dipinti sono stati deposti come tributo alle vittime di violenza.

Castroreale: la voce dei giovani nel convegno “Violenza e Legalità”

Nel plesso di Castroreale, tutte le classi hanno aderito al convegno promosso dalla Consulta Giovanile locale. L’incontro, incentrato sul tema della violenza e del rispetto delle regole, ha visto gli studenti confrontarsi attivamente attraverso interventi e contributi mirati.

L’impegno nei plessi: musica, parole e testimonianze

Le classi non coinvolte negli eventi esterni hanno dedicato la mattinata ad attività interne di sensibilizzazione: letture di poesie, monologhi e testi scritti dagli stessi alunni, esecuzioni musicali, canzoni e la visione del Digipad collettivo “Oltre il Rosso, voci contro la violenza”, una bacheca digitale in cui, nei giorni precedenti, sono stati caricati i risultati delle attività realizzate dagli allievi nelle classi anche all’interno di moduli di Educazione Civica (poster, video, poesie ecc.).

Plesso Valli: gli studenti protagonisti sul palco

In Aula Magna si sono esibiti: Maris Stella De Francesco (2AC), autrice e interprete di un monologo dedicato alla condizione femminile; Edoardo Perdichizzi (2AC) e Grace Mazzeo (3AC), al pianoforte, con brani ispirati al tema della giornata; Maristella Genovese (2BC), con le interpretazioni di “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini e “E poi” di Giorgia; Adele Arcoraci (3AC) con “Coraline” dei Måneskin; Alice Arcoraci, che ha danzato sulle note de “Il peso del coraggio” di Fiorella Mannoia.

Palacultura: musica, testi e video degli studenti

All’interno dell’Auditorium si sono alternati: Tommaso Catalano (1DS), Domiziana Abate (2DS) e Gabriele Alberto (5DS) con esecuzioni musicali; il monologo contro la violenza sulle donne scritto e recitato da Esmeralda Grasso (5DS); il testo “La violenza svuota l’anima” di Fortunato Scilipoti (5DS); proiezioni video realizzate da Diana Gitto (5DS) e Rosa Stella Puglisi; l’interpretazione canora di Elia Coppolino (1DS).

Plesso S. Antonino: analisi, dibattito e musica

La mattinata si è svolta attraverso un percorso tematico che ha previsto:

la lettura di una poesia di Eugenio Montale, una presentazione introduttiva sul fenomeno della violenza contro le donne per non dimenticare, un confronto su cause, dinamiche e responsabilità, un approfondimento sul ruolo educativo della scuola e della famiglia, cenni sugli interventi legislativi, un momento musicale finale.

Un impegno condiviso

La giornata si è così trasformata in un mosaico di esperienze diverse ma unite da un obiettivo comune: promuovere consapevolezza, educare al rispetto e riaffermare un impegno collettivo contro ogni forma di violenza.