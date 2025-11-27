Barcellona: al via le proposte per le festività 2025-2026

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e del passaggio al nuovo anno, l’Amministrazione Comunale annuncia l’avvio di un articolato programma di eventi pensati per animare la città in un clima festoso e partecipato.

L’obiettivo è quello di offrire alla comunità occasioni di intrattenimento, incontro e crescita culturale, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo del tessuto economico e turistico locale.

In questo quadro, il Comune manifesta la volontà di sostenere iniziative che contribuiscano a creare un’atmosfera natalizia vivace, capace di coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori. Particolare attenzione sarà rivolta alla promozione di una gestione sostenibile e alla valorizzazione del senso di appartenenza, attraverso una sinergia sempre più forte tra settori pubblici e privati.

L’Amministrazione invita dunque alla collaborazione tra associazioni culturali e artistiche, gruppi, comitati, oratori, scuole di danza e teatro, operatori commerciali e tutti coloro che desiderino proporre eventi o attività da svolgere nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2025 e il 20 gennaio 2026.

Le iniziative potranno spaziare tra:

Notti bianche, con apertura prolungata di negozi e locali;

Concerti, spettacoli e performance di musicisti, DJ, ballerini e cabarettisti;

Mercatini artigianali e installazioni tematiche;

Decorazioni e allestimenti natalizi, comprese infiorate e vetrine a tema;

Mostre ed esposizioni di artisti locali;

Aperture straordinarie di musei e palazzi storici;

Sfilate di moda, accessori e gioielli.

Chi deciderà di contribuire alla realizzazione del programma potrà beneficiare di una significativa visibilità: il proprio nome, logo o marchio comparirà sui materiali informativi e sui canali ufficiali del Comune, oltre che nelle conferenze stampa di presentazione del calendario natalizio.

In attesa della definizione dei percorsi per l’ottenimento dei fondi regionali, l’Amministrazione garantisce sin d’ora il patrocinio e una serie di agevolazioni:

il palco per gli eventi;

l’allaccio alla rete elettrica comunale;

l’occupazione gratuita del suolo pubblico;

l’esenzione dai diritti amministrativi legati agli adempimenti procedurali;

l’autorizzazione all’uso del logo istituzionale.

Chi può partecipare e come presentare le proposte

Potranno partecipare persone fisiche o giuridiche, con o senza finalità commerciali, purché aventi i requisiti previsti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e non in contrasto con gli obiettivi istituzionali del Comune.

Restano invece esclusi i soggetti che hanno controversie legali in corso con l’ente o che si trovino in situazioni di conflitto di interesse.

Le proposte dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2025, tramite: