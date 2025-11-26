“Violenza e narcisismo: riconoscere per prevenire”, il 28 novembre all’I.T.T. “Majorana” di Milazzo

Istituzioni e università svelano il legame tra narcisismo e violenza per insegnare a prevenire.

Si terrà venerdì 28 novembre, presso l’Aula Magna dell’Istituto “Ettore Majorana”, il seminario “Violenza e narcisismo: riconoscere per prevenire” sui temi riguardanti la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. L’obiettivo è fornire agli studenti strumenti utili per riconoscere e prevenire la violenza di genere.

Parteciperanno all’evento le classi quarte e quinte. L’iniziativa si configura come azione educativa radicale, volta a dotare gli studenti di chiavi di lettura fondamentali per decifrare il fenomeno, con un focus sul legame tra violenza e narcisismo patologico.

La sinergia istituzionale per potenziare la consapevolezza

L’evento, patrocinato dall’Università degli Studi di Messina, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e dal Comune di Milazzo, è il risultato di una sinergia istituzionale che mira a potenziare la consapevolezza degli studenti sulla gravità della violenza di genere e sull’importanza di riconoscere i tratti del narcisismo patologico, spesso motore di dinamiche manipolatorie e abusive.

Testimoniando l’impegno trasversale sull’argomento, interverranno:

Carmela Bucalo, onorevole senatrice, membro della Commissione Istruzione al Senato

onorevole senatrice, membro della Commissione Istruzione al Senato Giovanna Spatari, Magnifica Rettrice dell’Università di Messina

Magnifica Rettrice dell’Università di Messina Vincenza Zarcone, presidente Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

presidente Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana Giuseppa Filippello, delegata rettorale alla transizione scuola-università all’Università di Messina

delegata rettorale alla transizione scuola-università all’Università di Messina Ivana Bonaccorsi, delegata Orientamento del Dipartimento CHIBIOFARAM dell’Università di Messina

delegata Orientamento del Dipartimento CHIBIOFARAM dell’Università di Messina Natascia Fazzeri, Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Milazzo

Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Milazzo Carmela Mento, docente di Psicologia Clinica all’Università di Messina

docente di Psicologia Clinica all’Università di Messina Simona Milo, docente LSE-LUISS e consulente Commissione Europea

docente LSE-LUISS e consulente Commissione Europea Shara Pirrotti, autrice del libro “Guariti per amare”.

A moderare l’incontro il prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, Dirigente Scolastico dell’I.T.T. “Ettore Majorana”.