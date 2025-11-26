“Violenza e narcisismo: riconoscere per prevenire”, il 28 novembre all’I.T.T. “Majorana” di Milazzo

Istituzioni e università svelano il legame tra narcisismo e violenza per insegnare a prevenire.
Si terrà venerdì 28 novembre, presso l’Aula Magna dell’Istituto “Ettore Majorana”, il seminario “Violenza e narcisismo: riconoscere per prevenire” sui temi riguardanti la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. L’obiettivo è fornire agli studenti strumenti utili per riconoscere e prevenire la violenza di genere.
Parteciperanno all’evento le classi quarte e quinte. L’iniziativa si configura come azione educativa radicale, volta a dotare gli studenti di chiavi di lettura fondamentali per decifrare il fenomeno, con un focus sul legame tra violenza e narcisismo patologico.
La sinergia istituzionale per potenziare la consapevolezza
L’evento, patrocinato dall’Università degli Studi di Messina, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e dal Comune di Milazzo, è il risultato di una sinergia istituzionale che mira a potenziare la consapevolezza degli studenti sulla gravità della violenza di genere e sull’importanza di riconoscere i tratti del narcisismo patologico, spesso motore di dinamiche manipolatorie e abusive.
Testimoniando l’impegno trasversale sull’argomento, interverranno:
- Carmela Bucalo, onorevole senatrice, membro della Commissione Istruzione al Senato
- Giovanna Spatari, Magnifica Rettrice dell’Università di Messina
- Vincenza Zarcone, presidente Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
- Giuseppa Filippello, delegata rettorale alla transizione scuola-università all’Università di Messina
- Ivana Bonaccorsi, delegata Orientamento del Dipartimento CHIBIOFARAM dell’Università di Messina
- Natascia Fazzeri, Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Milazzo
- Carmela Mento, docente di Psicologia Clinica all’Università di Messina
- Simona Milo, docente LSE-LUISS e consulente Commissione Europea
- Shara Pirrotti, autrice del libro “Guariti per amare”.
A moderare l’incontro il prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, Dirigente Scolastico dell’I.T.T. “Ettore Majorana”.