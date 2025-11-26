Sciopero dei laboratori analisi, Galluzzo a Schifani: “Urge confronto costruttivo”

“Urge un confronto costruttivo con i laboratori di analisi e le altre strutture sanitarie convenzionate siciliane, in modo da evitare ulteriori disservizi ai cittadini e condizioni operative insostenibili per i professionisti sanitari.”

Questo è quanto richiesto da Pino Galluzzo, Deputato Regionale di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Sanità dell’Ars, al Presidente della Regione Schifani, sottolineando:

“Le disposizioni impartite dall’assessorato della Salute, che impongono per legge il rigoroso rispetto dei budget annuali in dodicesimi, stanno determinando già a metà di ogni mese una drastica riduzione dell’accesso alle prestazioni prescritte, con il concreto rischio di compromettere il diritto alla salute.”

E continua ancora:

“Migliaia di cittadini, che hanno diritto all’esenzione, si trovano nell’impossibilità di poter usufruire di prestazioni essenziali e sono costretti a rinviarle oppure a rinunciare a esami indispensabili per il loro percorso di cura.”