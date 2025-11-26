“Galla. La Nobildonna di Gala”, nel Giardino di Salva accanto al Museo Epicentro

I sogni varcano i confini della realtà e ci spingono, visionari, in un mondo immaginario mai visto prima. Questa è la belleza dell’arte.

Il Giardino di Salva, adiacente al Museo Epicentro, si arricchisce di una nuova opera scultorea in Pietra realizzata dallo scultore Nino Abbate.

La scultura sarà presentata ufficialmente al pubblico alle ore 18:00 di domenica 7 dicembre al Museo di Gala. A intervenire, oltre allo stesso Abbate, l’Architetto Andrea Cristelli, fondatore della Galleria Progetto Città.

Cristelli deluciderà sul significato della scultura e del suo luogo. Per l’occasione sarà proiettato un filmato realizzato durante la creazione dell’opera, dal Videoartista Gianluca Abbate. Il filmato valorizza i luoghi della cultura di Gala, eletti dal Ministero dei Beni Culturali nel 2022 tra i “Luoghi del Contemporaneo” in Italia.

La “Residenza d’Artista” raccontata da Nino Abbate

Si è conclusa il 15 novembre 2025 la particolare “Residenza d’Artista” di Nino Abbate all’interno del Giardino di Salva, lo spazio creato insieme alla compagna d’arte Salva Mostaccio.

Una residenza atipica, non promossa da enti pubblici ma vissuta come una “Residenza nella Residenza” in piena libertà e lontana da temi prestabiliti.

In questo mese di lavoro solitario, Abbate si è dedicato ad una ricerca sul linguaggio scultoreo essenziale e primitivo, guidato dal suo consueto approccio visionario definito da lui “architettura della forma”. Senza disegni preparatori, ha iniziato a scolpire una pietra di Montalbano Elicona conservata da tempo nel Giardino, lasciando che fosse la materia a suggerire la figura.

Così è nata “Galla”, una scultura femminile ispirata alla misteriosa dicitura “Abazia di Galla”, trovata in una carta del Seicento. Da questo dettaglio l’artista ha costruito una leggenda parallela: quella di una nobildonna siciliana del Quattrocento, ricca, severa, solitaria e protetta da gatti siamesi addestrati.

Una figura forte ma segnata da un difetto fisico che, secondo il racconto di Abbate, avrebbe dato origine al nome della località oggi nota come Gala. La scultura, pensata come nuova guardiana del Giardino e degli spazi esterni del Museo Epicentro, si affianca idealmente al “Guerriero che viene dal mare”, che da anni presidia l’area interna del Museo.

Con “Galla”, Abbate restituisce al territorio una figura mitica, ponte tra storia, invenzione e identità locale.

Nino Abbate e Salva Mostaccio invitano visitatori e appassionati a scoprire la scultura e il Giardino di Salva, in un incontro gratuito tra arte, natura e leggenda.