Barcellona: la Scalinata dell’Arte contro la Violenza sulle Donne

Rispetto, libertà, uguaglianza, ascolto, amore, dignità e coraggio

Queste le parole che costeggiano la Scalinata dell’Arte di Barcellona P.G., dove ieri mattina si è svolto l’evento celebrativo della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Un evento che, di anno in anno, acquista sempre maggior valore a discapito delle vite rubate.

La Scalinata dell’Arte come simbolo delle vittime di violenza di genere

Ad aprire i lavori di questa particolare giornata è stato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Filippo Recupero, il quale ha ricordato non solo la genesi della scalinata, ideata e voluta dall’Associazione Avulss, ma come attraverso l’amore per l’arte sia possibile superare il degrado e la violenza contro le donne e contro l’umanità in genere.

I passi avanti nella legislazione sulla Violenza di Genere

Anche l’Assessora alla Cultura Angelita Pino si è espressa al riguardo, ribadendo come negli ultimi tempi la legislazione abbia fatto dei veri e propri passi da gigante sul tema della violenza contro le donne.

“Si dice sempre che si deve fare di più, si deve puntare sulla prevenzione, sull’educazione al rispetto e soprattutto divulgare in ogni dove tale cultura. A livello legislativo sono stati fatti grandissimi passi avanti: il 23 luglio si è avuto il via libera sulla proposta di legge che ha introdotto il reato di femminicidio, con l’articolo 577 bis del Codice Penale che punisce con l’ergastolo chi uccide una donna per motivi di odio, discriminazione o anche quando si rifiuta di praticare un rapporto sessuale.” – afferma Angelita Pino. “L’altro aspetto sul quale si deve incidere è la divulgazione di una cultura del rispetto. Noi come Amministrazione ci stiamo muovendo in tale direzione. Qualche anno fa ho presentato una mozione in Consiglio, accolta all’unanimità, per introdurre la cultura del rispetto nelle scuole, un cambio dei programmi didattici e la possibilità di inserire delle ore in cui esperti del settore parlino ai ragazzi.”

A intervenire anche i Presidenti delle diverse Associazioni presenti sul territorio:

“30 di questi pannelli a tema violenza sono stati ideati degli studenti dell’Istituto “Guttuso di Milazzo. Ogni artista ha visto questo grave fenomeno a modo proprio. Educhiamoci al rispetto: bisogna essere libere di dire di no nel momento in cui non si ama più.” – sostiene Franca Raimondo, Presidente Associazione Avulss.

“È in corso la realizzazione di un progetto rivolto alle donne fragili, che hanno il coraggio di denunciare e che non devono essere lasciate sole. Il progetto prevede una stanza per le audizioni protette presso il comando dei Carabinieri.” – Marilena Materia, presidente FIDaPA.

A chiudere l’incontro è stato il Presidente della FilicusArte, Pippo Giunta:

“Ho sempre creduto che l’arte abbia il potere di ingentilire gli uomini e renderli migliori. Spero che questa scalinata sia un monito contro ogni forma di violenza.”

Il cambiamento è in atto. Bisogna solo crederci.