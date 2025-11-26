25 novembre: la Polizia di Stato in campo contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato ha rinnovato anche quest’anno il proprio impegno aderendo alla campagna permanente “Questo non è amore”, promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine.

L’iniziativa a Messina e provincia

A Messina e in numerosi comuni della provincia, grazie alla collaborazione dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, sono stati allestiti punti informativi presidiati da personale specializzato della Polizia di Stato, affiancato da associazioni e centri antiviolenza del territorio.

Nel capoluogo peloritano, gli stand sono stati posizionati in due luoghi simbolici della città: piazza Duomo e piazza Cairoli, dove operatori dell’Anticrimine, dell’Ufficio Sanitario provinciale e della Questura hanno incontrato cittadini e cittadine.

La brochure “Questo non è amore”

Durante l’iniziativa è stata distribuita l’edizione aggiornata della brochure “Questo non è amore”, che raccoglie numeri utili, contatti dei centri antiviolenza, riferimenti normativi e testimonianze di donne che hanno trovato la forza di denunciare.

Nei vari punti informativi si è parlato di fattori di vulnerabilità, dei segnali che possono indicare un rapporto a rischio e dei percorsi disponibili per chiedere aiuto.

Gli incontri nelle scuole

La Questura di Messina ha anche partecipato a una serie di incontri nelle scuole, convinta che la prevenzione passi soprattutto attraverso il dialogo con le nuove generazioni.

A Messina i poliziotti hanno incontrato gli studenti dell’Istituto “Verona Trento”, mentre iniziative analoghe si sono svolte all’Istituto Tecnico “Borghese Faranda” di Patti, al Liceo Classico “Caminiti Trimarchi” di Santa Teresa di Riva e all’Istituto Manzoni di Santo Stefano di Camastra.

In ciascuna scuola sono stati illustrati strumenti giuridici, comportamentali e culturali utili a riconoscere e contrastare la violenza di genere.

Una giornata intensa, dedicata non solo alla sensibilizzazione, ma anche al rafforzamento del legame tra istituzioni, territorio e cittadini, con l’obiettivo comune di prevenire e fermare ogni forma di violenza contro le donne.