Una mostra fotografica di documenti ed articoli dedicata alle gloriose gelsominaie nella chiesa di San Paolino di Nola

Una mostra fotografica di documenti e articoli a cura dell’Associazione Culturale “FilicusArte” dal titolo “Le gloriose gelsominaie” è stata inaugurata sabato 22 novembre 2025 nella chiesa di San Paolino di Nola. La mostra raccoglie materiale relativo al lavoro delle gelsominaie che dagli anni Trenta agli anni Settanta lavoravano i campi destinati alla raccolta e lavorazione del gelsomino nella di Piana di Milazzo.

Il lavoro delle gelsominaie

Il gelsomino è un piccolo fiore bianco, la cui essenza lavorata in distilleria veniva spedita in Francia e Inghilterra per la produzione di profumi. La sua raccolta richiedeva molto manodopera che veniva reclutata tra le donne e le bambine, le cui mani delicate erano adatte alla manipolazione dei fiori. Le gelsominaie lavoravano dall’alba al tramonto in pessime condizioni con i piedi immersi nella terra bagnata per avere come compenso una misera paga. Le condizioni di lavoro migliorarono dopo numerose proteste e scioperi spesso guidati dal sindacalista e politico Tindaro La Rosa (1924-1993), che per anni lottò per i diritti di queste lavoratrici e a cui è stata dedicata una via di Milazzo.

L’incontro di presentazione della mostra

Il presidente dell’Associazione Culturale “FilicusArte” Giuseppe Giunta ha aperto l’incontro salutando gli intervenuti e ribadendo come la chiesa di san Paolino di Nola, utilizzata dal sodalizio in comodato d’uso gratuito, stia diventando sempre di più un punto di riferimento culturale e sociale del quartiere. Subito dopo sono intervenuti il consigliere comunale Massimo Bagli, che ha portato i saluti del sindaco non presente per impegni istituzionali, il socio onorario dott. Carlo Mafera, proprietario della chiesa, che ha fatto un breve excursus sulla storia delle gelsominaie. A seguire l’intervento di Santi La Rosa, coautore insieme a Venera Tomarchio di un libro dal titolo “Gelsominaie, storie di donne, lotte, fiori e profumi” Lombardo Edizioni. Gli interventi sono stati intramezzati dalle testimonianze di Maria Russo, che lavorò dall’età di 14 anni fino a quella di 21 nei campi delle gelsominaie e dalla studiosa di musica e tradizioni popolari Oriana Civile (proveniente dalla città di Naso), che sta scrivendo un libro sulla vita delle gelsominaie.

La mostra, che è rimasta visitabile per l’intera giornata di sabato e domenica 23 dalle ore 10 alle ore 13, è stata curata e allestita da Elisa La Rosa, coadiuvata da Salvatore Nania.