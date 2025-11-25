L’Associazione “Città Invisibili” ricorda Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla sua morte

A 50 anni dalla morte: controverso, scomodo, ma ancora oggi necessario

Molti parlano spesso di lui e ognuno cerca di tirarlo dalla sua parte estrapolando dal suo contesto una frase, un film, un episodio. Anche chi, 50 anni fa, lo attendeva per picchiarlo.

L’Associazione Culturale “Città Invisibili”, contestualizzando il momento storico che ha visto gli ultimi anni della sua vita e il momento della sua morte, lo ricorderà attraverso la sua arte: la poesia e la prosa, i suoi film e il suo semi-sconosciuto teatro.

A discuterne durante l’evento, che si terrà il 28 novembre 2025 alle ore 18:00 a Palazzo D’Amico (Milazzo), saranno il prof. Emanuele Broccio, la prof.ssa Daniela Novarese, la prof.ssa Katia Trifirò e il prof. Federico Vitella, tutti docenti dell’Università degli Studi di Messina.

Modererà Alessio Pracanica, Vice Presidente dell’Associazione e presenterà Maria Rotuletti, Presidente Ass. “Città Invisibili”.