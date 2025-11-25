L’Asp Messina contro la Violenza di Genere: la rappresentazione teatrale per sensibilizzare la comunità

“Solo attraverso una vera rivoluzione culturale possiamo combattere la violenza di genere e vogliamo che presto anche i nostri consultori familiari e i servizi di psicologia, ma in generale tutti i dipartimenti dell’azienda, possano formare un paradigma unitario per lottare queste dinamiche.”

Lo ha detto il Direttore Generale dell’Asp Giuseppe Cuccì, presentando l’iniziativa organizzata oggi contro la violenza di genere. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha infatti alzato il sipario su un’importante iniziativa di sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il Tavolo Tecnico aziendale contro la violenza di genere ha annunciato la messa in scena di uno spettacolo teatrale realizzato e interpretato dagli impiegati dell’Azienda:

L’evento, tenutosi nella Chiesa di Santa Maria Alemanna, è frutto di un intenso lavoro di elaborazione guidato da un regista professionista, Carmelo Formica, che ha saputo valorizzare l’esperienza degli operatori.

“I contenuti e le tematiche affrontate – ha spiegato Antonina Santisi, Direttrice U.O.C. Psicologia e componente Tavolo Tecnico aziendale contro la violenza di genere – provengono dai servizi sanitari. L’obiettivo è trasformare l’esperienza professionale in uno strumento di riflessione e cambiamento.”