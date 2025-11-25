FIALS Messina sollecita l’ASP per l’attivazione del bando per i Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica

Con una nota del 24 novembre 2025, il Segretario Generale della FIALS Messina, Domenico La Rocca ha richiamato l’attenzione della Direzione Generale dell’A.S.P. di Messina sulla necessità di avviare con urgenza un bando per l’assunzione a tempo determinato dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica.

Una figura considerata indispensabile all’interno dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale e, in particolare, presso il Modulo di Salute Mentale e le Strutture Residenziali di Barcellona/Patti, dove attualmente risulta del tutto assente.

La richiesta del sindacato si fonda su quanto già previsto dagli strumenti di programmazione aziendale: la pianta organica approvata con Delibera n. 1492/2023 e il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023-2025 (Delibera n. 5005/2023).

Entrambi i documenti contemplano e finanziano il profilo professionale dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, rendendo quindi immediatamente attivabile la procedura di reclutamento.

“Una misura necessaria per garantire continuità assistenziale e standard adeguati nei servizi territoriali” – sostiene la FIALS Messina, sottolineando come l’assenza di questa figura stia creando criticità operative soprattutto nel Modulo Dipartimentale di Barcellona/Patti.

Il sindacato ribadisce che le previsioni di assunzione sono già definite e invita l’Azienda a procedere rapidamente “nell’interesse dei pazienti e della qualità dell’assistenza”.

La presenza dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica – ricorda la FIALS – è essenziale per assicurare la piena operatività dei servizi, garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e mantenere i requisiti richiesti per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.