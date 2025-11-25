25 novembre: l’Arma dei Carabinieri contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri rinnova e potenzia il proprio impegno attraverso campagne di comunicazione, progetti operativi e iniziative formative mirate a contrastare un fenomeno che rimane una priorità nazionale.

Una campagna per dire “No” alla violenza

L’Arma ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sui principali canali di comunicazione, con la diffusione di locandine, video e testimonianze di militari impegnati quotidianamente nel supporto alle vittime. L’obiettivo è quello di incoraggiare chi subisce violenze a chiedere aiuto e denunciare.

Tra i materiali diffusi spicca uno spot realizzato con l’attrice Cristiana Capotondi, che richiama valori fondamentali come rispetto, ascolto e legalità. Il messaggio centrale insiste sulla necessità di un profondo cambiamento culturale per costruire un futuro libero dalla violenza.

Il coinvolgimento delle scuole e delle comunità

In numerosi Comuni d’Italia i Carabinieri incontrano studenti, docenti e cittadini, promuovendo una nuova cultura della parità e del rispetto della donna. Gli incontri mirano a smantellare stereotipi radicati e a valorizzare il ruolo della donna nella società.

Inoltre, anche quest’anno molte caserme si illumineranno di arancione, in adesione alla campagna internazionale “Orange The World”.

Informazione e strumenti online: la sezione “Codice Rosso”

Sul sito dell’Arma è disponibile una sezione dedicata al Codice Rosso, con informazioni utili, guide pratiche e il “Violenzametro”, un test che consente di valutare il livello di violenza in una relazione. Un supporto concreto per chi non è in grado di riconoscere con chiarezza i segnali di abuso.

Strutture specializzate e formazione avanzata

Dal 2009 la Sezione Atti Persecutori opera all’interno del R.A.C., strutturata con con esperti psicologi, criminologi e investigatori. La Sezione monitora i casi su tutto il territorio nazionale, analizzandone i profili psico-criminologici e contribuendo alla definizione di strategie operative aggiornate.

Attiva dal 2014, la Rete Nazionale di monitoraggio, è composta da ufficiali di Polizia Giudiziaria con formazione certificata, i quali agiscono come consulenti per i reparti territoriali e come ponte informativo con la Sezione Atti Persecutori.

Inoltre, a formare gli operatori dell’Arma, è l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative. La formazione avviene tramite corsi specialistici su indagini complesse, strumenti tecnologici e tecniche di ascolto, grazie alla collaborazione con ROS, RIS e altri reparti.

Le Stazioni Carabinieri: prime “porte della speranza”

Le Stazioni restano il fulcro della rete di ascolto, pronte a intervenire in maniera tempestiva. L’Arma ha inoltre sviluppato progetti per garantire spazi e strumenti adeguati:

“Una stanza tutta per sè” : dal 2015 sono state allestite 211 stanze protette nelle caserme, destinate all’accoglienza delle vittime.

: dal 2015 sono state allestite 211 stanze protette nelle caserme, destinate all’accoglienza delle vittime. Il kit portatile: l’iniziativa si è ampliata con un dispositivo mobile per registrare in sicurezza denunce e testimonianze anche dove non esiste una stanza dedicata. Finora sono stati distribuiti 79 kit.

l’iniziativa si è ampliata con un dispositivo mobile per registrare in sicurezza denunce e testimonianze anche dove non esiste una stanza dedicata. Finora sono stati distribuiti 79 kit. Il progetto “Mobile Angel”: attivo dal 2019, consiste in uno smartwatch che consente alle vittime di inviare allarmi immediati e farsi geolocalizzare in caso di pericolo. Oggi operativo in cinque province, con 71 dispositivi consegnati.

Una sfida complessa, uno sguardo al futuro

L’Arma riconosce la difficoltà di intercettare tempestivamente i primi segnali di violenza, poiché molti episodi vengono denunciati quando la situazione è già molto grave. Per questo motivo, l’Istituzione mira a migliorare ulteriormente prevenzione, ascolto e formazione, rafforzando la rete di prossimità con le comunità.

L’obiettivo è chiaro: costruire una società in cui nessuna donna debba più temere per la propria sicurezza.