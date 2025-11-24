“Attacco al SSN”: Azione contro l’emendamento Biancofiore

Azione Barcellona P.G. e Messina contro “un atto politico sconsiderato”

Il partito Azione, nelle persone di Fabrizio Zingales, Segretario Azione Barcellona P.G. ed Emilio Puglisi Allegra – Vicesegretario Provinciale Azione Messina, tramite un comunicato ha espresso la propria contrarietà rispetto all’emendamento presentato dalla senatrice Micaela Biancofiore, che introdurrebbe un cambiamento radicale nel sistema della responsabilità sanitaria.

Il testo stabilisce che “l’esercente la professione sanitaria che, nell’esercizio dell’attività svolta all’interno di una struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, cagiona un danno al paziente, risponde in via principale del proprio operato a titolo di responsabilità contrattuale”.

In altre parole, il medico diventerebbe il primo responsabile civile, anche quando opera all’interno di una struttura organizzata. Di fatto, tale proposta sposterebbe la responsabilità civile dai presidi sanitari ai singoli medici.

A tal proposito, Azione ha espresso la volontà che l’emendamento sia ritirato immediatamente, definendolo come “un atto politico sconsiderato”, in quanto “indebolire il SSN e punire i medici non è riformismo, è avventurismo legislativo”.

“Si tratta di una proposta infondata da un punto di vista giuridico, pericolosa sul piano clinico e potenzialmente devastante per il Sistema sanitario nazionale” – come scritto nel comunicato. “Un emendamento che, non a caso, ha iscritto la stessa proponente in un isolamento politico inusuale, respinto con fermezza non solo dal mondo medico, ma anche da esponenti della maggioranza e della stessa area centrista a cui la senatrice fa riferimento”.

Diversi sono stati i punti toccati nel comunicato da Azione, per definire un quadro delle conseguenze negative che tale proposta genererebbe.

“Un passo indietro di dieci anni: si smonta l’impianto della legge Gelli-Bianco”

Secondo Azione, la proposta cancellerebbe l’equilibrio raggiunto con l’attuale normativa, la legge Gelli-Bianco, che aveva definito responsabilità contrattuale delle strutture, responsabilità extracontrattuale dei medici, limitata ai casi di colpa grave e, conseguentemente, una significativa riduzione della medicina difensiva.

Ribaltare questa impostazione, sostiene il partito, significherebbe “vanificare un equilibrio giuridico che ha ridotto il contenzioso inutile e ha permesso ai medici di operare senza essere quotidianamente bersaglio di minacce e cause temerarie”.

“Una misura che danneggia i cittadini, non li tutela”

Per Azione l’emendamento avrebbe due effetti immediati:

aumento della medicina difensiva , con esami inutili, ricoveri impropri e costi maggiori per il SSN;

minor propensione a intervenire nei casi complessi, per i rischi di rovina economica personale da parte dei medici.

“La tutela del paziente” – ribadisce il partito – non nasce dall’alimentare la paura del medico, ma dal garantire strutture organizzate, protocolli sicuri e investimenti nei servizi. Spostare la responsabilità sul singolo significa punire la punta dell’iceberg e ignorare tutto ciò che sta sotto: carenze strutturali, turni massacranti, organici insufficienti”.

“Un attacco alla categoria mascherato da buon senso”

Il partito respinge la narrazione secondo cui la proposta risponderebbe all’“esasperazione dei cittadini”.

Molti degli errori citati dalla senatrice Biancofiore – reni asportati per sbaglio, interventi alla gamba sbagliata – secondo Azione sarebbero conseguenza di responsabilità organizzative, che non andrebbero scaricate sui professionisti. Infatti, gli errori “sono quasi sempre frutto di falle procedurali, di mancanza di check-list, di sistemi inadeguati di controllo, non della volontà o della disattenzione del singolo”.

“Un emendamento che indebolisce il SSN in un momento già critico”

Il partito sottolinea che introdurre una norma che espone il personale a rischi economici diretti e illimitati, in un momento già caratterizzato da una forte crisi del personale, significherebbe “accelerare la fuga”.

“Le parole dei sindacati e degli Ordini sono inequivocabili” – si legge nel comunicato. “Si tratta di un attacco frontale alla categoria e di una misura che può produrre dimissioni, chiusura di servizi, desertificazione di interi reparti.

Chi sostiene il contrario ignora – o finge di ignorare – cosa significa esercitare medicina in condizioni di pressione e responsabilità totale”.

La richiesta di Azione

Il partito chiede che l’emendamento venga ritirato senza indugio, ribadendo la necessità di una “riforme serie, basate su evidenze e non su reazioni emotive o su tentativi solitari privi di confronto istituzionale”.