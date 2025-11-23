Incidente mortale sulla A18 a Roccalumera: perde la vita una donna, un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera, intorno alle 19:30, lungo l’autostrada A18 Messina–Catania, all’altezza di Roccalumera, in direzione Messina. Una vettura con a bordo due persone è rimasta coinvolta in un incidente autonomo, con conseguenze drammatiche.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando di Messina, con la squadra 1A proveniente dalla sede centrale, equipada con autopompa serbatoio (APS) e pick-up dotato di modulo attrezzato. Al loro arrivo, i soccorritori hanno constatato che i due occupanti dell’auto erano stati sbalzati fuori dall’abitacolo a seguito dell’impatto.

Per una delle due persone, una donna, nonostante i tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul luogo dell’incidente. L’altra persona è rimasta ferita ed è stata affidata al personale sanitario del 118, giunto con due ambulanze.

Sul tratto autostradale interessato è intervenuta anche la Polizia Stradale, impegnata nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non è al momento noto se la donna fosse alla guida del veicolo.

Dopo aver bonificato e messo in sicurezza l’area e la vettura, i Vigili del Fuoco hanno completato le operazioni e fatto rientro in sede.