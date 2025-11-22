Tentato omicidio a Falcone: convalidato il fermo per la donna, arrestata

Convalidato il fermo per la trentenne A.B. indagata per tentato omicidio e disposta la custodia cautelare in carcere.
È stato convalidato il fermo nei confronti della giovane trentenne A.B., che lo scorso 20 novembre ha accoltellato un uomo falconese.
La donna è stata ascoltata questa mattina durante l’interrogatorio di garanzia alla presenza del suo difensore, l’Avv. Rosanna Sofia.
Al termine dell’udienza, il Giudice per le indagini Preliminari ha disposto per A.B la misura della custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Messina.
Sulla donna gravano le pesanti accuse di tentato omicidio e danneggiamento.