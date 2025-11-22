“Soul Legacy – A Celebration of Soul and R&B” conquista il pubblico del Mandanici

I più grandi classici del Soul e dell’R&B sono stati reinterpretati ieri sera al teatro Mandanici trascinando in uno spettacolo coinvolgente il pubblico, che ha cantato e ballato le canzoni che hanno plasmato intere generazioni.

Al centro dello spettacolo tre voci straordinarie, capaci di catturare la potenza espressiva, l’emozione e la tecnica vocale che hanno reso immortali artisti come Aretha Franklin, Marvin Gaye, Whitney Houston, James Brown e molti altri e che hanno saputo interpretare con grande intensità capolavori senza tempo come “When a man loves a woman”, “Stand by me” e “I will always love you”.

La banda

Lo spettacolo è prodotto da FKM Productions, una società fondata dal produttore Kim Marino, mente creativa di numerosi spettacoli di successo distribuiti a livello nazionale e internazionale. La band di Soul Legacy è composta da basso, chitarra, batteria, tastiere, sassofono e tromba, accompagnati da tre cantanti solisti. Insieme creano uno spettacolo esplosivo e sofisticato al tempo stesso, catturando tutta la potenza e l’eleganza del repertorio Soul e R&B.