Ingiusta detenzione: giovane donna assolta e risarcita dallo Stato con 30 mila euro

Una giovane donna di Barcellona Pozzo di Gotto è stata risarcita dallo Stato con 30 mila euro dopo essere stata arrestata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con il marito, accusa dalla quale è stata poi assolta con formula piena.

L’arresto durante un’operazione antidroga

I Carabinieri, nel corso di un’attività mirata alla prevenzione del traffico di droga, avevano fermato la coppia in flagranza di reato, rinvenendo:

dosi di droga già confezionate

un bilancino di precisione

una somma di denaro in contanti nella borsa della donna

Le perquisizioni effettuate in auto e nell’abitazione avevano portato al fermo con l’accusa di spaccio di stupefacenti.

La difesa: semplice connivenza non punibile

Nel successivo processo, il difensore dell’imputata, Avv. Gaetano Pino, ha dimostrato che la giovane non aveva partecipato all’attività illecita del marito, configurando al massimo una connivenza semplice, non punibile dal punto di vista giuridico.

Il Tribunale ha quindi emesso una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

La Corte d’Appello riconosce l’ingiusta detenzione

A seguito della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte d’Appello ha confermato la totale estraneità della donna ai reati contestati.

Il risarcimento riconosciuto – 30 mila euro, comprensivi di spese legali e interessi – è stato accordato sulla base della seguente motivazione:

anche se la donna poteva essere a conoscenza dell’attività del marito,

l’assoluzione piena certifica l’assenza di responsabilità penale,

e quindi sussiste il diritto al pieno indennizzo per la detenzione ingiustamente subita .

.

Il caso conferma l’importanza del principio di presunzione di innocenza e del diritto a un risarcimento quando una persona subisce una privazione della libertà risultata poi ingiustificata.