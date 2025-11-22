Il Comune di Milazzo approva il regolamento per l’OCC: l’Osservatorio Crisi e Debito- esprime soddisfazione

L’Osservatorio Crisi e Debito – Segretariato Sociale del Comune di Milazzo accoglie con favore l’approvazione del nuovo Regolamento per l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento durante la seduta del consiglio comunale del 20/11/2025.

Il provvedimento rende pienamente operativo lo sportello di ascolto gratuito attivo da giugno a Palazzo dell’Aquila e, soprattutto, consente all’associazione – in quanto soggetto affidatario del servizio di segretariato sociale e dotato di struttura professionale qualificata – di procedere all’iscrizione dell’OCC nell’apposito Registro del Ministero della Giustizia, passaggio indispensabile per l’effettiva operatività prevista dal Codice della Crisi.

Lo sportello attivo all’interno dei locali municipali è gestito da un team di professionisti specializzati composto da dott.ssa Elisa Munafò, dott. Antonio Ullo, dott. Francesco Parisi e avv. Simone Giovannetti, sotto il coordinamento della presidente dell’associazione . Riceve ogni giovedì dale ore 10,30 alle 12,30, previo appuntamento da prenotare tramite l’indirizzo mail occosservatoriocrisi@gmail.com, reperibile anche nell’app del Comune di Milazzo.

L’assessora ai Servizi Sociali Natascia Fazzeri ha più volte evidenziato l’importanza di offrire ai cittadini fragili un presidio concreto, ricordando come il sovraindebitamento possa intaccare profondamente la dignità personale, l’inclusione sociale e, nei casi più estremi, esporre a rischi di usura e disperazione.

Una nota di particolare merito va al Sindaco Pippo Midili, per la sensibilità dimostrata nel sostenere un percorso amministrativo che mette al centro la tutela delle famiglie fragili e il rafforzamento degli strumenti di prevenzione.

Lo sportello dell’Osservatorio fornisce orientamento normativo e supporto tecnico a cittadini e famiglie vittime di pressioni finanziarie, eventi imprevisti o pratiche scorrette da parte degli intermediari del credito.

“Il nostro territorio è segnata da tante persone bloccate dal debito – spiega la presidente, dott.ssa Antonella Tavilla – con i requisiti dettati dalla norma, questi cittadini meritevoli, possono essere reinseriti nel tessuto socio-economico riattivando attivamente l’economia del territorio, grazie agli strumenti del Codice della Crisi. Nella funzione di Gestori della Crisi e Advisor incaricati abbiamo già ottenuto omologhe presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: la legge funziona e restituisce dignità.”

L’associazione rinnova la massima collaborazione all’Amministrazione comunale, nella convinzione che la tutela della dignità economica e sociale rappresenti un investimento strategico per l’intera comunità.