“Tre più due più tre”, successo per il varietà andato in scena al “TeatroPiccoloSogno” di via Dante a Merì

“Tre più due più tre” è il varietà andato in scena domenica scorsa al “TeatroPiccoloSogno” di via Dante a Merì. Un piccolo teatro di sessanta posti di proprietà dell’autore e registra teatrale Francesco Chianese che realizza il sogno di continuare a calcare il palcoscenico dopo la chiusura del “Piccolo Petrolini”. Tre monologhi recitati magistralmente dall’attore emergente Danilo Gangemi, due cortometraggi per la regia di Riccardo Giardina e tre coreografie di danza eseguite con grazia ed eleganza da Martina Bucca hanno costituito il fulcro dello spettacolo, che ha affascinato il pubblico presente, tenendolo letteralmente incollato alla poltrona per circa un’ora e mezza.

Autore dei testi dei tre monologhi “Rosanna e Sofia”, “Folle? No, solo me stesso” e “La ragazza” e dei due cortometraggi “Mantiene sempre le promesse” e “Perché siamo una persona sola” il poliedrico Francesco Chianese, che alla fine dello spettacolo ha voluto con sé sul palco i tanti compagni di avventura della compagnia teatrale “Ettore Petrolini” con cui ha collezionato successi e premi in tutta Italia.

I temi dei monologhi e dei cortometraggi

Al centro dei testi recitati da Gangemi tematiche di stringente attualità: la follia, vissuta come unica rivendicazione di libertà per gli individui costretti a vivere nella gabbia delle convenzioni sociali e l’amore come sentimento che dura per l’eternità e che fa sentire sempre vivo il ricordo di chi si è amato veramente, tutta una vita o solo per pochi attimi. Molto crudi e attuali anche i temi affrontati nei due cortometraggi: la solitudine della vecchiaia, percepita come un peso per i figli che reclamano indipendenza in “Mantiene sempre le promesse” e l’amore tra due donne vissuto spesso come tabù nella nostra società in “Perché siamo una persona sola”, ma che diventa talmente forte e totalizzante da indurre l’innamorata a cibarsi del corpo dell’amata per continuare ad averla dentro di sé.

I progetti futuri

Tanti altri progetti attendono il “TeatroPiccoloSogno”, primo fra tutti quello di costituire una compagnia di attori, con l’apporto del laboratorio di recitazione per bambini e ragazzi tenuto da Chianese e di quello per gli artisti dell’associazione “FilicusArte” che ha debuttato nei giorni scorsi sempre sullo stesso palcoscenico.