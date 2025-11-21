Falcone, tentato omicidio: 30enne fermata dai Carabinieri

Nella notte tra ieri e oggi, i Carabinieri della Stazione di Falcone hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di A.B., 30 anni, ritenuta responsabile del tentato omicidio di un uomo del posto, S.F., 67 anni.

Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe colpito l’uomo con diverse coltellate alla nuca, al braccio e nella regione occipitale. A seguito della segnalazione, i Carabinieri della Stazione di Falcone sono prontamente intervenuti per gli accertamenti del caso.

Indagini in corso sulle dinamiche dell’aggressione

La 30enne, difesa dall’avvocato Rosanna Sofia del Foro di Patti, è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Messina, dove rimarrà in attesa della convalida del fermo.

Gli investigatori stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’episodio e non si esclude che nelle prossime ore possano emergere ulteriori dettagli utili a chiarire la vicenda.

