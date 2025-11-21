Barcellona, incontro UIL FPL Messina sulle criticità del Distretto Sanitario

Si terrà lunedì 24 novembre 2025, dalle 9:00 alle 12:00, l’incontro promosso dalla UIL FPL Messina rivolto agli iscritti del comparto sanità. L’iniziativa avrà luogo presso la Sala Riunioni del IV piano del Presidio Ospedaliero “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto.
L’appuntamento nasce discutere del Contratto Collettivo Nazionale 2022/2024 e affrontare le principali criticità che interessano il P.O. “Cutroni Zodda” e il Distretto Sanitario di Barcellona.
La Segreteria provinciale invita gli iscritti ad una partecipazione numerosa.