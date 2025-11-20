“Un Professore 3”, si torna tra i banchi del liceo Da Vinci

Stasera torna “Un Professore 3”: le anticipazioni, le parole dei protagonisti e cosa si sa della quarta stagione

Quest’anno gli studenti della 5ª B saranno chiamati a sostenere la maturità e ad affrontare le grandi incognite del futuro, e come sempre il prof Balestra cercherà di aiutarli nello studio e nella vita con gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato.

Stasera 20 novembre andranno in onda su Rai 1 i primi due episodi dell’attesissima terza stagione di Un Professore 3, una serie che negli anni è riuscita a farsi strada nei cuori dei telespettatori e che è già stata presentata in anteprima ad Alice nella Città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma. La serie è co-prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, mantiene gli stessi sceneggiatori con a capo Sandro Petraglia e ha un nuovo regista: Andrea Rebuzzi.

Gli episodi andranno in onda nuovamente in 6 serate, ogni giovedì, con quella conclusiva il 18 dicembre. Questa stagione tratterà il tema della maturità, non solo perché la 5B sarà chiamata a svolgere il temutissimo esame di stato, ma anche per giungere a una conclusione del percorso dei ragazzi protagonisti della serie, che prenderanno il volo verso il futuro.

LE NEW ENTRY

Anche in questo nuovo capitolo la 5B sarà arricchita da nuovi alunni. In particolare Greta e Thomas, interpretati da Giulia Fazzini e Tommaso Donadoni, la cui storia si intreccia con quella di Simone. Anche Zeno, interpretato da Filippo Broghi, sarà parte fondamentale della classe: alla sua prima esperienza con la scuola, proviene da una vita in fattoria e vedremo come riuscirà ad ambientarsi sia tra i banchi di scuola che con i compagni, in particolare con Viola (Alice Lupparelli) per cui avrà un’infatuazione.

Tra le new entry troviamo anche e soprattutto Nicole Grimaudo, che interpreta Irene, la nuova preside, ma anche madre della ribelle Greta con cui ha un rapporto difficile. Nonostante l’attrazione immediata e reciproca, lei e Dante si scontrano spesso: per lui contano il pensiero critico, per lei efficienza e rigore. Dario Aita è, invece, il nuovo professore di fisica, che è appassionato di astronomia e riesce ad affascinare gli studenti, soprattutto Viola, con le sue lezioni che li fanno viaggiare tra le stelle. Conquisterà anche Anita, grazie al suo bell’aspetto e al suo carisma. Leone ha anche un passato condiviso con Dante, essendo stato un suo alunno, e soprattutto avendo un legame con Alba (Rita Castaldo), che è in un periodo complicato anche a causa di una vicenda che riguarda il professore.

DANTE E ANITA: DUE CALAMITE CHE NON RIESCONO A SMETTERE DI SCONTRARSI

Mentre prova a orientare i suoi studenti nel tumulto del passaggio dall’adolescenza all’età adulta, Dante (Alessandro Gassmann) finisce immerso in un turbine che rischia di coinvolgerlo direttamente. Il ritorno a casa della madre Virginia, la complessa relazione con Simone, il rapporto con Anita incrinatosi proprio quando sembrava pronto a ripartire, e l’arrivo di persone legate al suo passato e al suo presente, tra cui i suoi ex alunni Leone e Alba, con problemi e verità ancora irrisolte, lo costringono a confrontarsi con una serie di nodi che non possono più essere rimandati.

Anita (Claudia Pandolfi) si è trasferita in una villa di Nicola, che ormai vive a Tokyo, con Manuel e Viola. Diventata proprietaria della libreria, riceve la proposta di una supplenza di Inglese al liceo Da Vinci. Il nuovo incarico, però, implica un ritorno quotidiano a fianco di Dante con cui permangono tensioni irrisolte e un’attrazione che entrambi faticano a ignorare. L’equilibrio professionale e personale della docente viene ulteriormente messo alla prova dall’arrivo di Leone, il nuovo insegnante di Fisica. La storia con Dante avrà però sempre una certa importanza per la donna, anche a fronte di una notizia che sconvolgerà la loro vita.

COSA ACCADRÀ TRA I “SIMUEL”?

Manuel, a seguito della delusione nei confronti di Nina, che tornerà con l’ex e padre della piccola Lilli, decide di partire. Il viaggio che lo porterà a girare un po’ il mondo, da Francoforte a Tokyo, sarà fondamentale per il raggiungimento della sua maturità, si auspica con un percorso che i fan aspettano da tempo. “Manuel ha un’ulteriore crescita, l’ho conosciuto nella prima stagione che aveva il desiderio di risultare più grande di quello che è. – ha affermato Damiano Gavino in conferenza stampa- Per la prima volta in questa stagione ho percepito che lui si lasci andare alla sua vera età, maturando al di là della maturità scolastica.”

La sua trama sembra essere molto simile a quella di Bruno nell’ultima stagione di Merlì, serie a cui è ispirata Un Professore, che parte per la maggior parte dell’ultima stagione e torna solo a quattro episodi dal finale di stagione. Nonostante ciò il capo sceneggiatore ha affermato nuovamente in conferenza stampa che “Ci sembrava giusto e più originale andare nella direzione in cui siamo andati. Cerchiamo di non farci condizionare troppo da ciò che ci accade intorno” in merito alla nostra domanda sul distanziamento dalla serie originale sul percorso di Manuel.

Simone, invece, inizialmente è ancora scosso dall’allontanamento con Mimmo e incolpa il padre dell’avvenimento. Successivamente si ricongiunge con Thomas, vecchio amico delle medie, con cui intraprende una relazione complicata, sia per le bugie di quest’ultimo che per l’intervento di Greta. I due infatti si avvicineranno particolarmente e causeranno liti e fraintendimenti nella relazione tra Simone e Thomas. Il giovane Balestra è anche portato a riflettere sia sul ruolo della maturità che sul suo futuro, per cui sarà portato a prendere decisioni importanti.

“Simone ha avuto un po’ di sfortuna negli anni. – ha parlato così Nicolas Maupas del suo personaggio- Nella prima stagione lo abbiamo visto quasi rifiutare quello che è il proprio desiderio, il proprio momento di crescita e invece poi nelle stagioni successive ho visto Simone vivere queste cose con tanta intensità. Anche grazie a questo capisco che Simone sta crescendo e che se ci sarà dolore in futuro nella vita di Simone sarà sempre più facile uscirne.”

Ciò che è certo è che nella vita di Simone la costante sarà sempre Manuel. Il legame tra i due non è spezzato nemmeno dalla distanza, tanto che, tra le persone che ama, si terrà in contatto soprattutto con lui. “A Manuel serve Simone e a Simone serve Manuel, in un modo o nell’altro” così ha riassunto il loro rapporto Damiano Gavino ai nostri microfoni. Non si sa ancora in che termini si svilupperà la loro relazione, se rimarranno amici, diventeranno fratelli o qualcosa di più. Tuttavia sicuramente sarà Manuel a supportare Simone nei momenti difficili e viceversa.

ALTRE ANTICIPAZIONI

Laura, Luna e Matteo (Elisa Cocco, Luna Miriam Iansante e Davide Di Vetta) rimangono al centro della narrazione, soprattutto dopo la decisione di partecipare al laboratorio teatrale di nonna Virginia. Inizialmente Laura e Matteo sono ancora felicemente fidanzati, ma Luna è contrariata e riesce a inserirsi nelle dinamiche di coppia. La relazione tra questi tre personaggi sarà particolare e inaspettata.

LA QUARTA STAGIONE SI FARÀ?

In conferenza stampa è stata confermata da Gassmann e la produzione la quarta stagione della serie, per la felicità del pubblico che sembra apprezzarla particolarmente. Ovviamente non si sa ancora molto, probabilmente verrà introdotta una nuova generazione di alunni. “Non so ancora se mostreremo Manuel e Simone all’università” ha affermato Sandro Petraglia in conferenza. Ciò che è sicuro è che le lezioni di Dante Balestra, con il suo attualizzare la filosofia, continueranno ad incantarci per molto.