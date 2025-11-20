Messina, negoziatori Polizia di Stato in azione: la simulazione al Terminal Crociere

Nel pomeriggio di ieri, la Questura di Messina ha attuato una complessa esercitazione operativa, organizzata secondo le direttive della Direzione Centrale Anticrimine. L’iniziativa ha coinvolto tutte le articolazioni della Polizia di Stato, chiamate a intervenire in caso di situazioni ad alto rischio.

La simulazione è iniziata quando, nella Sala Operativa, è giunta la segnalazione di una presunta presa di ostaggi al Terminal Crociere: due individui descritti come particolarmente pericolosi avrebbero sequestrato un uomo, minacciando gesti estremi qualora le loro richieste non fossero state accolte.

L’immediato intervento delle Volanti

Le Volanti sono state le prime a raggiungere l’area, subito affiancate dagli agenti della DIGOS e della Squadra Mobile. La dinamica dell’evento ha imposto l’attivazione immediata dei negoziatori specializzati della Questura di Messina e dell’intero team di negoziazione.

A supporto dell’intervento vi sono le Sezioni Interventi Critici di Catania, le Unità Operative di Primo Intervento di Palermo, la Polizia Scientifica, l’Ufficio Sanitario Provinciale e altre specialità della Polizia di Stato.

L’area interessata è stata immediatamente isolata e messa in sicurezza, permettendo agli operatori di lavorare nel massimo controllo per neutralizzare la minaccia.

Solo dopo l’avvio delle procedure di gestione dell’emergenza, condotte sotto il coordinamento costante dei Funzionari della Questura, è stata svelata la reale natura dell’operazione: si trattava di un’esercitazione non annunciata.

Il test operativo, predisposto dal Questore Annino Gargano secondo le linee guida del Dipartimento della Polizia di Stato, si è rivelato un importante banco di prova per verificare l’immediata attivazione dei negoziatori e delle unità specializzate, oltre che per consolidare le sinergie tra tutti i reparti chiamati a operare in situazioni di emergenza.