Messina: i Carabinieri sequestrano vasta area adibita a discarica abusiva

Nella giornata di ieri, all’esito delle indagini coordinate dalla DDA, i Carabinieri di Messina Sud con il Reparto di Polizia Ambientale del Corpo di Polizia Municipale di Messina, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di una vasta area, nel territorio del Comune di Messina, adibita a discarica abusiva di rifiuti solidi, nonché di un complesso aziendale facente capo a imprenditori del settore della raccolta e smaltimento di rifiuti.

I reati contestati

Il grave compendio indiziario raccolto ha permesso di contestare i reati di:

attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, commesso in concorso da tre imprenditori, titolari e gestori di fatto, del complesso aziendale

disastro ambientale, attraverso condotte illecite reiterate dal 2020 ad oggi

Ad essere coinvolti nell’indagine, anche diversi soggetti nel ruolo di conferitori di rifiuti.

Le indagini svolte

L’attività investigativa è partita nel giugno 2023 ed è stata condotta attraverso:

servizi di pedinamento

controllo del territorio anche con l’impiego di droni

acquisizione di copiosa documentazione

Nel corso dei controlli mirati, veniva riscontrato lo sfruttamento criminale del torrente Guidari. Inoltre, le indagini hanno permesso di accertare, a carico di diversi soggetti in concorso tra loro, la gestione spregiudicata e in forma organizzata di un’imponente quantità di rifiuti di ogni genere, al fine di ottenere profitti ingenti e illeciti.

Un sodalizio criminale operante dal 2020

La complessa attività di indagine condotta, ha fatto emergere un quadro indiziario idoneo a identificare l’esistenza e l’operatività, dal 2020 ad oggi, di un sodalizio criminale dedito alla commissione di delitti in materia ambientale.

I rifiuti, prevalentemente costituiti da scarti di cantieri edili e da demolizioni, venivano sversati presso un impianto di recupero e venivano poi interrati dai dipendenti della ditta e ricoperti con terreno vegetale recuperato dalle aree circostanti.

Si creavano così insidiose barriere artificiali, arginate dalla stratificazione e compattazione dei materiali smaltiti, cagionando un forte pregiudizio al naturale decorso delle acque.

Diversi i soggetti sorpresi nell’atto di percorrere la pista interna all’impianto fino a raggiungere l’impluvio del vallone Guidari per poi scaricare, con i propri autocarri, svariate tonnellate di rifiuti su una superficie complessiva di circa 200.000 mq.

Solo il 10% dei rifiuti gettati nell’impianto veniva poi correttamente recuperato e riutilizzato in altri cantieri, pubblici o privati, mentre la maggior parte di essi rimaneva nel sito, accatastato nel pendio, mediante terrazzamenti realizzati con i mezzi d’opera dell’impianto.

Rifiuti utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche

I rifiuti provenienti dall’impianto, trattati senza le dovute prescrizioni e accompagnati da false certificazioni, sono stati conferiti nella realizzazione di opere pubbliche, tra cui il parcheggio di “Contemplazione” già sottoposto a sequestro nel maggio scorso.

In quell’occasione, le telecamere avevano permesso di acquisire le fasi delle operazioni, mentre le successive analisi, consentivano di confermare l’originario sospetto riguardo la natura di rifiuto del materiale riempitivo scaricato tra i blocchi di contenimento dell’arenile.