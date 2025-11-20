Gioiosa Marea, i Carabinieri arrestano un 52enne per maltrattamenti in famiglia

Ieri pomeriggio, a Gioiosa Marea, i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del Riesame di Messina, a carico di un 52enne accusato di maltrattamenti in famiglia commessi, dal 2021 ad oggi, ai danni del padre convivente.

Le indagini

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Patti, ha permesso di constatare che l’uomo in più occasioni e in stato di alterazione psicofisica, avrebbe malmenato e aggredito verbalmente il genitore.

I maltrattamenti sarebbero avvenuti tramite ingiurie e minacce di morte e mediante l’utilizzo di armi improprie, cagionando ferite personali alla vittima.

Il quadro indiziario è inoltre aggravato dal fatto che l’indagato, già sottoposto alle misure cautelari dell’allontanamento urgente dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento al padre, si era reso responsabile di reiterate violazioni di queste ultime, danneggiando più volte il braccialetto elettronico applicatogli.

La gravità degli episodi contestati e l’inclinazione dell’indagato all’inosservanza degli obblighi già disposti nei suoi confronti, hanno indotto il GIP a emettere il provvedimento restrittivo, anche al fine di tutelare la vittima.