Antonino Grasso premiato dal Comune di Barcellona per il terzo posto a Fiera Cavalli di Verona

Antonino Grasso, che con la sua cavalla Maroma P.R.E. ha conquistato il terzo posto nella categoria “Arte ed Eleganza” nel padiglione del Cavallo Iberico a Fiera Cavalli Verona, è stato ricevuto al Palazzo Municipale e omaggiato del gagliardetto della Città di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Che grande risultato per Antonino Grasso e per la Sicilia! – dichiara l’Assessore all’Agricoltura Salvatore Coppolino – La sua passione, dedizione e professionalità sono state premiate con questo risultato, che conferma come la Sicilia sia una regione con un grande potenziale equestre.”