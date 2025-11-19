Wicked – Parte 2: “Nessuna buona azione resta impunita”

L’attesissimo secondo capitolo di Wicked arriva al cinema oggi, colmo di tutta la magia che contraddistingue il musical.

Arriva finalmente nelle sale la seconda parte del riadattamento cinematografico del musical che racconta la storia di Elphaba e Glindia del meraviglioso mondo di Oz. Come è già risaputo, Jon M. Chu ha voluto che i due capitoli fossero girati insieme, per poi essere divisi solo in fase di produzione. Troviamo, quindi, indubbiamente la stessa anima del primo, nonostante ciò sia la regia che i personaggi sono più maturi, insieme ai temi trattati che diventano più espiliciti.

La storia riprende da poco dopo il termine del primo capitolo, nel momento in cui Elphaba è additata come la Malvagia Strega dell’Ovest, mentre Glinda è diventata l’emblema della bontà e una guida per tutti i cittadini della Città di Smeraldo. Emblematica è la contrapposizione tra le due, dove una è effettivamente pura di cuore, ma viene additata come malvagia solo per la sua diversità, mentre l’altra ha scalato le vette della società solo perché ha imparato a mentire, come il resto di Oz.

Il fatto che Elphaba sia solo uno strumento verso cui si indirizza l’ira del popolo, in modo da distrarli dai veri problemi che sorgono, ci è esplicitato direttamente dal mago nel loro confronto. La strega capisce come funziona il mondo, che coincide un po’ anche con il nostro, dove chi viene additato dalle masse non è sempre il vero “cattivo” e dove raramente i “buoni” sono coloro che sono al comando. La celebre idea che “Nessuna buona azione resta impunita” qui assume il tono di una profezia ineludibile, un sussurro che accompagna l’intero racconto.

Wicked – Parte 2 è una storia di potere e resistenza, dove anche Elphaba che cerca spasmodicamente di far capire la verità a tutti gli abitanti di Oz è costretta ad arrendersi al fatto che la verità se non vuole essere ascoltata, non uscirà mai fuori. Glinda è in bilico tra il desiderio di apparire perfetta e diventare ciò che ha sempre voluto essere e il bisogno di fare la cosa giusta, insieme alla sua amica Elphie con cui il rapporto è sempre più stretto. Sono proprio le scene tra di loro ad essere le meglio riuscite, con delle interpretazioni sempre più perfette di Cynthia Erivo e Ariana Grande.

Il “meraviglioso” mondo di Oz non è più meraviglioso, e, mentre un’utopia crolla, sotto le macerie rimangono gli animi dei personaggi. Anche il mago (Jeff Goldblum) è mostrato più umano, capace di provare dei rimorsi, ma incapace di cambiare del tutto e far cadere quella maschera di finzione che ormai gli è rimasta incollata per sempre.

Questo secondo capitolo è molto più intimo, indaga nelle emozioni delle protagoniste, attraverso una meravigliosa rappresentazione sia musicale che soprattutto umana. Nonostante, infatti, i brani sia nettamente inferiori musicalmente alla parte uno, ciò che colpisce sono le tematiche e l’anima dei personaggi che è resa tangibile.

Ciò che colpisce nel secondo episodio di Wicked, e che piacerà sicuramente ai fan, è il modo in cui reinventa l’immaginario di Oz: non una strizzatina d’occhio nostalgica, ma un vero scavo nella sua mitologia. Le origini delle figure più note emergono come rivelazioni sorprendenti: lo Spaventapasseri prende forma davanti a noi, un uomo qualunque diventa una creatura di metallo per una ferita mai rimarginata e vediamo anche quello che un giorno sarà il Leone come ancora un animale dominato dalla paura. Dorothy è fugace, un segnale che il mondo sta per cambiare, e quasi non entra in scena. Persino le iconiche scarpette rosse smettono di brillare: non più talismani di meraviglia, ma il ricordo di un passato doloroso.

Il finale è impeccabile, non forzato, racchiude l’essenza del rapporto tra Elphaba e Glinda nell’inquadratura finale e soprattutto non è inverosimile. Le protagoniste diventano ciò che erano destinate ad essere, non perdono la loro anima. È evidente il loro cambiamento del singolo, che però è più dettato dall’influenza reciproca, che dalla società che le vuole guidare. Il sole tramonta su Oz, dove la rivoluzione è stata compiuta grazie all’amore e l’amicizia.