UniMe conferirà la laurea honoris causa a Paola Cortellesi

Un contributo dal valore civile e culturale: così è stato considerato il film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. In tal modo, l’Università degli Studi di Messina, nella seduta del Senato Accademico del 28 maggio 2024, – e successivamente con approvazione del Ministero dell’Università e della Ricerca – ha riconosciuto la Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza all’attrice, sceneggiatrice e regista.

Il conferimento avverrà il prossimo 27 novembre alle ore 11:00 presso l’Aula Magna del Rettorato e vedrà la partecipazione di tutto l’Ateneo.

La volontà è quella di valorizzare il contributo che Cortellesi ha offerto al dibattito civile e culturale del Paese, grazie ad un’opera cinematografica capace di mettere insieme tematiche di importante rilevanza, con l’aiuto del linguaggio cinematografico, un codice coinvolgente e di immediata comprensione.

“C’è ancora domani”: una storia di emancipazione

“C’è ancora domani” ha avuto il merito di scuotere le coscienze collettive: la pellicola raffigura una realtà del secondo dopoguerra, fatta di cultura patriarcale, violenza, ribellione. Nel farlo, tratta questioni complesse, avviando una riflessione educativa, civile e sociale sul diritto e sul ruolo della donna nella società, con un importante messaggio di speranza ed emancipazione.

Il film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2023 in concorso nella categoria “Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani”, ottenendo due premi, tra cui il premio speciale della giuria e una menzione speciale come miglior opera prima.

È stato poi premiato come Film dell’anno ai Nastri d’argento del 2024. Inoltre, ha ottenuto 19 candidature ai David di Donatello, risultando l’opera d’esordio con il più alto numero di candidature nella storia del riconoscimento; nell’occasione ha vinto sei premi.

La pellicola è diventata il 10° maggiore incasso italiano, venendo apprezzata dalla critica per regia e interpretazioni, oltre che per le tematiche di forte attualità.

L’Università degli Studi di Messina, riconoscendo una forte valenza educativa e civica nell’opera, ha deciso di dare un tributo alla carriera di Paolo Cortellesi, ma anche di sfruttare l’occasione come momento di riflessione sul ruolo dell’arte nella formazione e della diffusione di valori civici e democratici come quelli messi in luce dalla pellicola, perfettamente in linea con la missione culturale e scientifica dell’istituzione universitaria.