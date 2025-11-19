Rodì Milici, nonna Carmela Imbesi compie cento anni

Un traguardo bellissimo e tanto atteso, quello raggiunto da Carmelina Imbesi, che oggi spegne cento candeline. Nasce il 19 novembre 1925 dal padre Nino e dalla madre Rosa Torre in un’umile famiglia, composta da altri tre fratelli, che ha sempre lavorato in campagna. Giovanissima perde il padre, ma non si scoraggia ef inizia subito a lavorare nei campi per aiutare la madre. Una vita dedita al lavoro e alla famiglia, che non le impedisce di aiutare il prossimo, anche quando sposa Salvatore Maio dal quale ha due figli, Fortunata e Nunziato.

Carmelina, come la chiamano tutti, da tempo ormai trascorre le sue giornate tra le numerose preghiere che recita per tutte le persone a lei vicine e i racconti di infanzia dei lavori fatti nella sua vita longeva.

Oggi festeggia il meraviglioso traguardo del secolo di vita, circondata dagli affetti più cari, la sua famiglia con nipoti e pronipoti e tutti i conoscenti che hanno voluto renderle omaggio. Presente anche l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Eugenio Aliberti e gli assessori Simona Palano e Sabrina Coppolino che le hanno portato in dono un omaggio floreale e una targa ricordo.

La serata si è conclusa con il consueto brindisi al momento dell’apertura della torta, un piccolo buffet di dolci e i giochi pirotecnici.