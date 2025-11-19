Messina: sequestrata discarica abusiva di rifiuti nel torrente Guidari

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, insieme al Reparto di Polizia Ambientale del Corpo di Polizia Municipale di Messina hanno proceduto oggi all’esecuzione del decreto di sequestro preventivo di una vasta area, nel territorio di Messina, adibita a discarica abusiva di rifiuti solidi, nonché di un complesso aziendale facente capo ad imprenditori del settore della raccolta e smaltimento di rifiuti.

Il decreto è stato emesso dal Tribunale del Riesame di Messina, all’esito del ricorso presentato dal Pubblico Ministero, dopo che originariamente la richiesta era stata rigettata dal GIP del Tribunale di Messina.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno permesso di contestare i reati di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti – commesso in concorso da tre imprenditori, titolari e gestori di fatto, del complesso aziendale – e quello di disastro ambientale, attraverso condotte illecite decorrenti dal 2020 e fino ad oggi. Sono coinvolti nell’indagine anche diversi soggetti nel ruolo di conferitori dei rifiuti.

L’esito delle indagini: lo sfruttamento ambientale del torrente Guidari

L’attività investigativa ha avuto inizio nel giugno del 2023 ed è stata condotta attraverso servizi di pedinamento, controllo del territorio anche con l’impiego di droni, intercettazioni e acquisizione di copiosa documentazione: nel corso dei mirati controlli veniva, dunque, riscontrato lo sfruttamento criminale del torrente Guidari, trasformato in un’area di sversamento incontrollato.

Le indagini hanno permesso di documentare la gestione spregiudicata e in forma organizzata di una imponente quantità di rifiuti di ogni genere, speciali e pericolosi, così da ottenere ingenti illeciti profitti.

Diversi i soggetti identificati dalle telecamere installate dalla Procura di Messina, a partire dal giugno 2023, sorpresi nell’atto di percorrere la pista interna all’impianto fino a raggiungere l’impluvio del vallone Guidari per poi scaricare, con i propri autocarri, svariate tonnellate di rifiuti su una superficie complessiva di circa 200.000 mq.

Dalle verifiche è emerso che solo il 10% dei rifiuti entrati nell’impianto veniva realmente trattata e recuperata. La maggioranza dei materiali – costituiti principalmente da scarti edili e demolizioni – veniva interrata e ricoperta con terreno vegetale prelevato dalle zone circostanti, creando terrapieni e barriere artificiali che alteravano il normale deflusso delle acque. Tale gestione avrebbe provocato un serio danno ambientale, incrementando il rischio di esondazioni e smottamenti in un’area già fragile dal punto di vista idrogeologico.

Accertamenti tecnici e contaminazioni risalenti al 2015

L’attività tecnica e periziale svolta con la collaborazione di ARPA Sicilia e ARPA Calabria, con l’ausilio del corpo dei VV.FF., che hanno eseguito gli scavi, ha permesso di accertare i siti maggiormente contaminati e l’epoca di abbandono, risalente già al 2015, anno in cui la ditta aveva avviato l’attività, presentando una mera richiesta autorizzativa.

I rifiuti provenienti dall’impianto, trattati senza le dovute prescrizioni e accompagnati da false certificazioni, sono stati conferiti nella realizzazione di opere pubbliche, quali il parcheggio di “Contemplazione”, già sottoposto a sequestro proprio a maggio di quest’anno. In tale occasione, le telecamere avevano permesso di acquisire le fasi delle operazioni; mentre le successive analisi, disposte dalla Procura, permettevano di confermare l’originario sospetto circa la natura di rifiuto del materiale riempitivo scaricato tra i blocchi di contenimento dell’arenile.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati che, in considerazione dell’attua/e fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati medesimi e la eventuale restituzione dei beni sequestrati.