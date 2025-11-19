“La leggenda Morricone” di Mauro Di Domenico incanta Montalbano

A Montalbano Elicona il tributo di Mauro di Domenico al Maestro del cinema

Il fascino della musica di Ennio Morricone ha avvolto Montalbano Elicona, trasformando il Teatro “Domenico Popolo” in un luogo sospeso tra memoria e suggestione. Nell’ambito della rassegna “Il fascino del Teatro nel Borgo”, il maestro Mauro Di Domenico ha presentato lo spettacolo “La leggenda Morricone”, un omaggio intenso e ricco di emozione dedicato al compositore che ha segnato la storia del cinema mondiale.

Un viaggio musicale tra i capolavori di Morricone

Il concerto è stato un un viaggio attraverso decenni di storia cinematografica, con alcune delle composizioni più celebri del Maestro. Pezzi come “C’era una volta il West”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “The Mission” e “Per un pugno di dollari” sono stati eseguiti da Di Domenico in versioni misurate e poetiche, capaci di preservare la forza emotiva originale offrendo al contempo nuove sfumature timbriche.

L’alternanza di momenti musicali e passaggi narrativi ha delineato con delicatezza il profilo umano e artistico di Morricone, restituendone complessità, coerenza creativa e il profondo legame con la cultura italiana del Novecento.

Tra i momenti più toccanti della serata, il brano “Non telefonare”, composto da Morricone proprio per Di Domenico. L’esecuzione ha suscitato nel pubblico palpabile emozione, percependola come testimonianza di un rapporto artistico autentico e basato sulla stima reciproca; questo momento ha conferito alla serata un tono intimo e confidenziale, avvicinando gli spettatori al mondo musicale del Maestro.

Il legame di Mauro Di Domenico con la Sicilia

Durante la serata, Di Domenico ha espresso il suo affetto per la Sicilia, raccontando il legame speciale che da anni lo unisce all’isola:

«Questa terra mi ha adottato da anni — ha affermato Di Domenico — e io, da napoletano doc, pur vivendo a Roma da anni, mi sono lasciato adottare e rapire dal suo nobile e antico fascino. La Sicilia è come la musica: ti arriva all’anima attraverso la pelle e non hai scampo. Ogni volta che torno in Sicilia, ormai ogni attimo libero è dedicato a lei; si rinnova un magnetico amore intimo, fatto di innumerevoli sensazioni che non puoi ridurre a parole scritte. Il mio futuro sarà qui. L’amore, quello vero, si rinnova sempre con nuove sorprese, nuove scoperte, e ieri qui a Montalbano Elicona si è celebrato di nuovo questo incantesimo. Montalbano è un borgo di qualche centinaio di anime fortunate nel vivere la magia di questo luogo. Per giungere qui devi inoltrarti in strade con sentieri protetti da alberi magnifici, boschi che sicuramente si animano di notte con piccole creature misteriose dai benefici effetti. Gli abitanti mi hanno accolto in un piccolo teatro che da tempo dà loro gioia con concerti, incontri e spettacoli di varia natura. Mi hanno ricevuto con la gentilezza tipica del siciliano medio: ti fanno sentire subito in casa, una sorta di tacita, affettuosa protezione. Ho tenuto un concerto in questo teatro, ma l’atmosfera che si è creata era quella di un incontro aperto a tutti, un ritrovarsi in salotto con il camino acceso per condividere gli effetti magici della musica. Che bel concerto: lo ricorderò come uno dei più sentiti a pelle; i presenti mi hanno donato amore con la loro partecipazione commossa. Ogni mio concerto è una creatura da ricordare e amare… ma ieri c’era qualcosa di sottile e magico; sicuramente in teatro si è intrufolata qualche creatura venuta dai boschi vicini. Un ritorno al futuro».

Un evento di rilevanza culturale

Nel corso della serata, Di Domenico ha voluto anche sottolineare il valore del sostegno della Demea Eventi Culturali di Antonio Oliveri e del direttore artistico della rassegna Nicola Calabria, riconoscendo come il loro impegno abbia aperto prospettive nuove e significative per future collaborazioni artistiche.

Il sindaco Antonino Todaro ha evidenziato la rilevanza dell’evento:

«Questa serata è stata un momento speciale per Montalbano Elicona: la risposta del pubblico è stata straordinaria e la qualità dell’evento conferma quanto la cultura possa unire la comunità e valorizzare il nostro borgo».

Nicola Calabria ha aggiunto:

«Un concerto raffinato, intenso, capace di restituire tutta la profondità emotiva e la grandezza compositiva di Morricone. Mauro Di Domenico ha saputo coniugare rigore interpretativo e sensibilità personale, offrendo al pubblico un’esperienza artistica di altissimo livello».

Un tributo che unisce memoria ed eredità culturale

I lunghi applausi e i commenti partecipi hanno confermato come l’opera di Morricone continui ad attraversare generazioni, parlando con forza universale.

“La leggenda Morricone” non è stato solo un concerto, ma un’occasione di riflessione sul valore della memoria musicale e sull’eredità di un artista capace di trasformare il suono in racconto, l’emozione in linguaggio e l’invisibile in forma.