Barcellona Basket contesta la multa per i presunti “sputi collettivi”: “Accusa infondata e illogica”

Il Barcellona Basket respinge con decisione la multa ricevuta per i presunti “sputi collettivi” attribuiti alla tifoseria giallorossa durante l’ultima gara casalinga. La società definisce il provvedimento “totalmente infondato” e ritiene che la sanzione “screditi ingiustamente l’immagine dei propri sostenitori“, storicamente riconosciuti per correttezza e comportamento esemplare.

Secondo il club, l’episodio contestato non solo non sarebbe mai avvenuto, ma risulterebbe anche “palesemente illogico“. La panchina del Barcellona Basket, infatti, si trovava posizionata esattamente sotto il settore occupato dai tifosi ospiti. Da ciò, la società deduce che sarebbe stato impossibile — e autolesionistico — per i tifosi giallorossi colpire con sputi i propri atleti e componenti dello staff.

Pur ribadendo la ferma condanna verso qualunque gesto incivile negli impianti sportivi, la dirigenza sostiene che la ricostruzione alla base della multa “non abbia alcun fondamento concreto“. Il provvedimento, secondo il Barcellona Basket, mette in discussione “i sacrifici e il lavoro quotidiano di una società impegnata da anni nella promozione di un tifo sano e rispettoso“.

La società ha fatto sapere di voler tutelare la propria immagine e quella dei suoi sostenitori nelle sedi opportune, invitando gli organi competenti a riconsiderare una decisione ritenuta “incoerente e priva di logica”.