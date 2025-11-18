Prenditempo, nuova veste per un’icona della movida cittadina

Redazionale

C’è un fermento nell’aria, un brivido lieve, come quando si sa che qualcosa che si ama sta per tornare. Dopo dieci anni di incontri, musica, brindisi e notti lunghissime, il Perditempo dell’Ex Pescheria di Via Longo riapre le sue porte. Finalmente. Ma questa volta, si trasforma un po’.

Si, perché quel luogo che è diventato un’icona della movida, della cultura e della musica Barcellonese, si presenta oggi in una nuova veste, più matura, consapevole, ma sempre perfettamente fedele al suo spirito originario.

Tutto cambia, ciò che resta è l’anima

Dentro e fuori tutto cambia: gli interni rinnovati, la migliore selezione di drink, una cantina di vini curata con gusto e la cucina, interamente rinnovata, che promette di sorprendere con aperitivi e la grande novità: gli smash burger.

Ed è grazie alla collaborazione e alla disponibilità non onerosa del comune di Barcellona che anche gli ambienti esterni sono stati restaurati e risistemati per essere alla portata di tutti, grandi e piccini, in una vera e propria “galleria” al coperto.

Ma l’anima resta. Quella birra alla spina che sa di chiacchiere sincere, i concerti live che aggregano e stupiscono, l’informalità che diventa stile.

Un nuovo nome: piccolo gesto, grande svolta

Il Perditempo è stato, per una generazione intera, una piccola rivoluzione culturale. Non solo un locale, ma un punto di incontro: per chi cercava un buon bicchiere, un’idea, una canzone o anche solo un posto dove essere sé stesso senza fretta.

E ora torna. Ma con una scintilla nuova: cambia nome. Prenditempo – Wine Pub. Un gesto simbolico, una piccola grande svolta. Perché il tempo, oggi più che mai, non si perde: si conquista, si gusta, si vive fino in fondo.

Grande attesa per la riapertura, questo mercoledì, che promette di restituire alla città un luogo che non è solo un locale, ma un modo di essere.