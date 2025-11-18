L’I.C. Capuana festeggia i 10 anni di #ioleggoperché

“Apri un libro e inizia la festa”

Un compleanno importante per questa iniziativa che quest’anno spegne dieci candeline. Il tema proposto era “Apri un libro e inizia la festa”.

Si è tenuta venerdì 14 novembre, presso la libreria “L’Incanta Storie”, la festa di compleanno di #ioleggoperché, la più grande iniziativa nazionale di promozione del libro e della letteratura.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Italiana Editori in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e anche quest’anno ha visto la partecipazione, per il settimo anno consecutivo, dell’Istituto Comprensivo Capuana.

Per celebrare la ricorrenza, gli alunni e le alunne dell’I.C. Capuana hanno organizzato una grande festa a tema, scegliendo uno dei libri più profondi e iconici dedicati ai ragazzi di ogni età: “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”.

Una giornata dedicata alla lettura e al divertimento

La mattina, nell’aula magna della scuola Verga, tutti gli alunni si sono sfidati in un gioco a squadre condotto dalla libraia Simona Ruvolo su alcune tematiche affrontate nel romanzo di Luis Sepùlveda: l’amicizia, l’accettazione del diverso e il rispetto per il nostro pianeta.

Nel pomeriggio, la festa si è spostata nella libreria “L’Incanta Storie”, che con la sua magia ha reso ancora più sognante questo momento di festa.

Qui, i piccoli lettori accolti dalle libraie Elisa Calabrò e Elena Poma, hanno presentato i loro lavori (lapbook e one pager) e le loro riflessioni al numeroso pubblico intervenuto per sostenere le donazioni in favore delle biblioteche scolastiche dell’Istituto Capuana.

Non poteva mancare una coloratissima torta realizzata dagli stessi ragazzi per concludere un momento di condivisione e di gioia in cui la lettura è stata protagonista indiscussa.