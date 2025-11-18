L’Associazione “Città Invisibili” presenta il libro di Tony Canto “A mare si gioca”

Il 22 novembre 2025, alle ore 18:00 presso Palazzo D’Amico – Milazzo si terrà la presentazione del nuovo volume di Tony Canto dal titolo “A mare si gioca”.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “Città Invisibili” in collaborazione con Floramo Libreria e con il patrocinio del Comune di Milazzo.

A discutere con l’autore saranno Alessio Pracanica (Scrittore), Maria Rotuletti (Presidente Ass. “Città Invisibili”) e Fabio Sodano.

La trama del libro

Nel 2015 una foto sconvolgente fa il giro del mondo: quella di Aylan, un bambino di quattro anni a testa in giù sulla battigia e privo di vita, un “migrante”.

Simbolo della tragedia di tanti bambini che, da soli o insieme ai genitori, fuggono da miseria e guerre inseguendo il sogno di una vita dignitosa.

Tony Canto viene turbato da quell’immagine e cerca di capire come ridare vita ad un bimbo che non c’è più, a tutti i bambini che non ci sono più e così nasce la canzone “A mare si gioca”.

Una prosa in musica in cui viene messo in luce il paradosso straziante tra il mare, luogo di gioco e spensieratezza per i bambini e la morte degli stessi tra le sue onde.

Tony Canto decide di sviluppare la storia, di riprenderla in mano facendola divenire un racconto per bambini e ragazzi, anzi, per tutti.

Chi è Tony Canto

Tony Canto è un musicista, cantautore, scrittore e produttore siciliano. Come autore e compositore lavora per Sugarmusic; come produttore ha arrangiato molti album per diversi artisti.

Ha composto colonne sonore per cinema e teatro e vanta un grande successo in Brasile con i suoi dischi personali e le tournée.

Nel 2019 pubblica il suo primo romanzo: “Il sognatore seriale”: